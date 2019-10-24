Общество
Вести.ФинансЕАЭС и Сербия подписали соглашение о свободной торговле
Страны Евразийского экономического союз и Республика Сербия подписали соглашение о свободной торговле. Соглашение было подписано в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в пятницу, 25 октября.
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Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
RT на русском 04:36
Происшествия
Появились кадры с места расстрела солдат в военной части в Забайкалье
Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал первые фотографии с места расстрела сослуживцев солдатом Рамилем Шамсутдиновым в военной части в Забайкалье.
Газета.Ru 04:46
Политика
В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
RT на русском 05:35
Политика
Антонов заявил о попытках чиновников США усугубить отношения с Россией
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил продолжающиеся попытки американских чиновников с помощью русофобских высказываний осложнить отношения США и России.
RT на русском 05:27
Политика
Телеведущий Соловьев заявил, что его шоу смотрят даже в Африке
Российский тележурналист Владимир Соловьев заявил, что его политическое ток-шоу, выходящее на канале «Россия 1», смотрят даже в африканских странах.
URA.Ru вчера в 22:18
Армия и оружие
Продолжительность и интенсивность проведения учений в РВСН значительно возросли за последние годы
Продолжительность и интенсивность проведения маневров в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) значительно возросли за последние годы.
Эхо Москвы 05:00
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс Украина" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой «оторвались от папарацци» в розовой карете
Увидев отца с фотоаппаратом, дети дали по газам. «Мы оторвались от папарацци», - объявила Галкину Лиза, когда он подошел к беглецам.
Пятый канал вчера в 09:43
Происшествия
Число погибших в ДТП с микроавтобусами в Алтае увеличилось
В результате аварии с участием минивэна и микроавтобуса в Топчихинском районе Алтайского края число уже погибло восемь человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава по региону.
Газета.Ru 03:15
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости 24 октября в 19:05
Единоборства
USADA оправдала Нэйта Диаса, бой с Масвидалем в силе
Нэйт отказывался идти на бой, требуя оправдать его.
Allboxing.ru 02:01
Общество
Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»
Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета вчера в 12:42
Общество
Мороз и снег придут в столицу на следующей неделе
По словам Вильфанда, ночные заморозки ожидаются в Московском регионе во вторник, при этом понедельник будет "переходным" днем, температура упадет на 7-8 градусов по сравнению с воскресеньем.
ТАСС 04:47
Культура
Новый клип Реввы за сутки собрал миллион просмотров
Новый клип юмориста Александра Реввы, поющего под псевдонимом Артур Пирожков, за сутки после премьеры на YouTube собрал миллион просмотров.
Газета.Ru 24 октября в 07:12
Футбол
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru вчера в 05:32
Общество
Названы наиболее востребованные в будущем профессии в России
Будут востребованы, как отмечают во ВНИИ труда, и так называемые ключевые профессии, представители которых играют первостепенную для организации роль.
RT на русском 24 октября в 23:00
Происшествия
Источник рассказал подробности стрельбы солдата по сослуживцам в Забайкалье
Рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в военной части в Забайкальском крае внезапно - уже разрядив автомат, он вновь присоединил к нему магазин и начал стрелять, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:45
Здоровье
В Курской областной больнице завершился ремонт урологического блока
Радио Курс вчера в 10:50
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Тарасов подал в суд на бывшую жену
Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
РИА Новости 05:28
Футбол
Источник: «Спартак» интересуется экс-игроком «Ахмата» Жабой
RT на русском 05:01
Общество
Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
Газета.Ru вчера в 13:12
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета 24 октября в 06:27
Политика
Представитель Бутиной сообщил о ее планах после возвращения в Россию
Ионов предположил, что после возвращения в Россию Марии Бутиной придется работать, чтобы выплатить долг перед адвокатами.
РБК 04:43
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Наука
Ученые обнаружили предотвращающее рак и старение вещество
Французские исследователи Института Пастера выяснили, что белок GDF11 помогает в борьбе со старением и защищает организм от онкологических заболеваний.
Экономика сегодня 04:45
Фигурное катание
Трусова: Очень хочу делать четверной в короткой программе
Российская фигуристка Александра Трусова призналась, что ей не нравятся правила, согласно которым женщинам нельзя исполнять четверные прыжки в короткой программе.
Нева Спорт 01:25
Происшествия
В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области
Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM вчера в 06:06