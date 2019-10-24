Страны Евразийского экономического союз и Республика Сербия подписали соглашение о свободной торговле. Соглашение было подписано в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в пятницу, 25 октября.

ЕАЭС и Сербия подписали соглашение о свободной торговле

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