Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли.

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

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