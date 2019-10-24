Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли.

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5% Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины 1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.

Здоровье Россиян предупредили об опасности томатного сока Диетолог посоветовала людям с артериальной гипертонией избегать регулярного употребления томатного сока или же делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли.

Происшествия Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.

Политика Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.

Общество Самых богатых женщин России назвали в Forbes В пятерку богатейших вошла Елена Рыболовлева – бывшая жена российского олигарха Список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes вновь возглавила президент компании Inteco Management Елена Батурина.

Политика ГБР изучит назначения Гройсмана и Яценюка премьерами Украины В украинском Государственном бюро расследований (ГБР) получили разрешение на изъятие документов в рамках расследования подозрения в злоупотреблении властью должностными лицами при назначении в 2016 году Владимира Гройсмана премьер-министром Украины, а также Арсения Яценюка на ту же должность в 2014 году.

Авто Когда менять приводной ремень на автомобиле? Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.

Политика Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки Экс-вице-президент и кандидат в президенты США на выборах 2020 года Джо Байден выступил с экстренным видеобращением, в котором заявил, что "дни тирании Путина будут закончены".