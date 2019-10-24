Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сербия заключила с ЕАЭС соглашение о создании зоны свободной торговли

RT на русском12:17

Медведев: свободная торговля между ЕАЭС и Сербией повысит товарооборот

News.ru14:29

Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Вести.Ru12:30

Медведев прокомментировал соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией

РИА Новости13:59

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

ТАСС12:16

Для чего Сербия сближается с Россией

Газета.Ru02:10

Главные анонсы 25 октября

Коммерсантъвчера в 17:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 14:34, Ашберн
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5%

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (0,5 п. п.) - до 6,5% на фоне более быстрого замедления инфляции.
ТАСС 06:51
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета 13:30
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Общество

Пять знаков зодиака, которых ждет финансовый успех в ноябре

Вечерняя Москва 05:01
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 13:12
Космос

В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель

RT на русском 21 октября в 21:28
Гаджеты

Apple сократит производство смартфонов iPhone 11 Pro и 11 Pro Max

Число выпуска смартфонов iPhone 11 Pro и 11 Pro Max будет сокращено на 2 миллиона устройств.
RuNews24.ru 13:17
Гаджеты

В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold

Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 00:19
Здоровье

Россиян предупредили об опасности томатного сока

Диетолог посоветовала людям с артериальной гипертонией избегать регулярного употребления томатного сока или же делать его самостоятельно из томатной пасты без добавления соли.
9111.ru 14:05
Шоу-бизнес

Виторган сорвался после слухов о беременности Собчак

Возможно, артист захотел поднять настроение после того, как в Сети заговорили о второй беременности его экс-супруги.
Дни.ру 09:20
Происшествия

Задержаны двое подозреваемых по делу о 39 трупах в грузовике в Англии

Британская полиция задержала двоих подозреваемых в рамках расследования гибели 39 человек, тела которых были обнаружены в грузовике на территории индустриального парка в городе Грейс на юго-востоке Англии.
RT на русском 07:43
Шоу-бизнес

Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой

В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН 03:40
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости 12:50
Происшествия

Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости 08:10
Общество

Дания разрешила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe

РИА Новости 09:05
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24
Общество

Арест акций проектной компании не остановит «Турецкий поток»

Арест акций проектной компании South Stream Transport B.V. не повлияет на строительство и работу "Турецкого потока", сообщают СМИ в пятницу, 25 октября.
Российская газета 12:42
Футбол

Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России

Украинский футболист Роман Яремчук заявил, что никого не хотел обидеть своим высказыванием о России.
Pravda.Ru 05:32
Общество

Самых богатых женщин России назвали в Forbes

В пятерку богатейших вошла Елена Рыболовлева – бывшая жена российского олигарха Список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes вновь возглавила президент компании Inteco Management Елена Батурина.
АМИТЕЛ вчера в 04:03
Футбол

Рубин — Урал 0:0

Спорт-Экспресс 14:24
Шоу-бизнес

Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной

У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.
OAnews вчера в 15:00
Политика

ГБР изучит назначения Гройсмана и Яценюка премьерами Украины

В украинском Государственном бюро расследований (ГБР) получили разрешение на изъятие документов в рамках расследования подозрения в злоупотреблении властью должностными лицами при назначении в 2016 году Владимира Гройсмана премьер-министром Украины, а также Арсения Яценюка на ту же должность в 2014 году.
RT на русском 09:07
Общество

У россиян за год выросли траты на личный автомобиль

За год средний платеж автомобилистов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в России вырос с 496 до 531 рублей.
Московский Комсомолец 02:17
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Политика

Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки

Экс-вице-президент и кандидат в президенты США на выборах 2020 года Джо Байден выступил с экстренным видеобращением, в котором заявил, что "дни тирании Путина будут закончены".
РИА Новости 01:00
Политика

Лавров: РФ посодействует выполнению ДНР и ЛНР минских соглашений

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова содействовать выполнению минских соглашений со стороны республик Донбасса, об этом российский министр заявил после переговоров с норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрейде.
РЕН ТВ 06:49
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Футбол

Ибрагимович показал оскорбительный жест, взявшись за гениталии

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после матча плей-офф МЛС против "Лос-Анджелеса" показал болельщикам оскорбительный жест.
Pravda.Ru 05:57
Происшествия

Пистолеты и гранаты: бандиты устроили настоящую войну в Харькове

Вести.Ru 11:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное