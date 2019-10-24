Общество

ТАССТАССЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Медведев прокомментировал соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией

РИА Новости13:59

Главные анонсы 25 октября

Коммерсантъвчера в 17:25

Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Вести.Ru12:30

Сербия заключила с ЕАЭС соглашение о создании зоны свободной торговли

RT на русском12:17

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

ТАСС12:16

Для чего Сербия сближается с Россией

Газета.Ru02:10

Медведев: свободная торговля между ЕАЭС и Сербией повысит товарооборот

News.ru14:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

RT на русском 23:33
Космос

Срок первого пуска «водородной» ракеты «Ангара-А5В» пока не определен

Срок первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5В" с кислородно-водородной ступенью пока не определен, так как до сих пор не сформированы требования к облику ракеты, сообщил РИА Новости генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса) Сергей Кузнецов.
РИА Новости 20:03
Происшествия

Устроивший стрельбу в Забайкалье солдат вырос в семье сотрудников МВД

ТАСС 11:53
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Культура

«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран

Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания 14:08
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко обидно поздравила мужа с днем рождения

Сегодня свой день рождения отмечает супруг телезвезды Влад Топалов.
Wday.ru 09:28
Армия и оружие

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru 11:25
Космос

Ученые нашли «вход» для комет внутрь Солнечной системы

РЕН ТВ 13:50
Фигурное катание

Орсер высказался о неудаче Медведевой в короткой программе

Канадский специалист Брайан Орсер, который тренирует российскую фигуристку Евгению Медведеву, прокомментировал неудачное выступление спортсменки в короткой программе на этапе Гран-при в Келоуне, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:01
Общество

Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом

Газета.Ru 13:12
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Авто

В России появится новый Volkswagen Golf

В России появится хэтчбек Volkswagen Golf нового поколения.
UfaTime.ru вчера в 16:18
Политика

КНР и США завершили переговоры по ряду двусторонних документов

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, министр финансов США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер в ходе телефонного разговора отметили, что технические переговоры по ряду двусторонних торгово-экономических документов завершены, сообщает ТАСС со ссылкой на Минкоммерции Китая.
RT на русском 23:12
Происшествия

Под Новым Уренгоем произошёл пожар в общежитии

RT на русском 22:50
Происшествия

В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов

Двое сотрудников полиции, которые имели данные видеонаблюдения о поведении задержанного и не предприняли должных мер по его безопасному содержанию, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за нарушение федеральных законов "О полиции", "О службе в органах внутренних дел", приказов МВД России, должностных регламентов и инструкций.
РИА Новости 11:06
Футбол

«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»

Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
Вести.Ru 17:04
Шоу-бизнес

Блейк Лайвли оригинально поздравила Райана Рейнольдса с днем рождения

На днях свой 43-ий день рождения отметил Райан Рейнольдс, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 18:27
Происшествия

Отец устроившего бойню в Забайкалье солдата рассказал о его службе

Lenta.ru 11:00
Политика

Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Авто

Стали известны самые необычные места скопления старых автомобилей

Журнал Auto.ru рассказал о самых необычных автомобильных музеях мира и назвал места, где можно наблюдать старые машины без пробега.
Тарантас Ньюс 09:41
Общество

Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

ТАСС 03:22
Общество

Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
RT на русском 19:18
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
ЦДИ ПО 23 октября в 02:24
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

Известия 19:52
Экономика

Глазьев заявил, что из России вывели около $1 трлн за последние 30 лет

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев рассказал, что отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов.
Мой Брянск вчера в 06:31
Авто

Новый седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС

Новый корейский седан Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС.
Picsnews.net 04:55
Авто

Nissan откажется от бренда Datsun

АвтоВзгляд вчера в 05:13
Армия и оружие

Российские военные провели патрулирование на границе Сирии и Турции

Взгляд.ру 12:11
Общество

В Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в Москве

Газета.Ru 12:24
Гаджеты

«Связной» запустил акцию по обмену домашних телефонов на смартфоны

Называется она "Кладбище домашних телефонов", а ее суть заключается в том, что абсолютно каждый посетитель магазина "Связной" получит возможность обменять сданный стационарный домашний телефон на персональную скидку на покупку нового смартфона.
Ferra 11:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное