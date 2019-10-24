Общество

ТАССТАССЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Медведев прокомментировал соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией

РИА Новости13:59

Главные анонсы 25 октября

Коммерсантъвчера в 17:25

Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Вести.Ru12:30

Сербия заключила с ЕАЭС соглашение о создании зоны свободной торговли

RT на русском12:17

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

ТАСС12:16

Для чего Сербия сближается с Россией

Газета.Ru02:10

Медведев: свободная торговля между ЕАЭС и Сербией повысит товарооборот

News.ru14:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:40, Ашберн
Политика

Экс-посол Австрии оценил выгоду «Северного потока 2» для стран ЕС

Собеседник агентства указал на то, что стратегическая цель проекта - обход Украины: "если в украинской конституции стоит цель на вступление в НАТО, то России нужно подумать, стоит ли ей снабжать газом страну НАТО, что логично".
РИА Новости 20:22
Происшествия

Солдат застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае

ФАН 08:30
Экономика

АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне

Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства.
Ведомости 04:39
Политика

Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной

Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
RT на русском 20:20
Общество

На открытой тренировке в Москве в Макгрегора швырнули бутылку

Инфо24 12:59
Происшествия

Во Владимире две пьяные школьницы нападали на людей

РИА Новости 12:50
Футбол

Зинченко после операции пропустит 4-5 недель

Во вторник перед матчем третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против «Аталанты» (5:1) украинец получил травму колена.
Sport24.ru 09:58
Политика

США частично приостановили полеты на Кубу

Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Российская газета 19:43
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД дополнительно проработать и обосновать вопрос целесообразности введения штрафа за незначительное превышение скорости (на 10–20 км/ч).
Известия 18:32
Общество

Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:56
Спорт

Паралимпийская чемпионка Верворт ушла из жизни с помощью эвтаназии

Bethub.org вчера в 04:18
Фигурное катание

Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Футбол

Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии

Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 18:13
Финансы

ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ключевой ставке

По мнению экономиста Райффайзенбанка Станислава Мурашова, ЦБ в октябре примет решение о понижении ключевой ставки на 25 б.п. В то же время шанс на более агрессивное снижение ставки (сразу на 50 б.п.) с учетом последних заявлений представителей Банка России присутствует.
Интерфакс вчера в 18:36
Армия и оружие

Президент ЦАР ответил на вопрос о российской военной базе

Центральноафриканская Республика продолжает рассматривать вопрос о создании в стране российской военной базы.
РБК 04:28
Гаджеты

В России представили смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro

В России представили смартфоны Realme 5 и Realme 5 Pro. Эти устройства сменят более старые модели - Realme 3 и Realme 3 Pro.
Piter.tv вчера в 03:07
Шоу-бизнес

Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге

25 октября в Екатеринбурге должен был состояться концерт Полины Гагариной, однако шоу перенесено на 6 декабря из-за болезни певицы, пишет портал Е1.
ТагилСити.ру 03:08
Общество

Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз

Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 14:30
Экономика

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия вчера в 08:38
Футбол

ЦСКА проиграл третий матч в Лиге Европы

Московский ЦСКА уступил венгерскому "Ференцварошу" на групповом этапе Лиги Европы. Команда проиграла третий матч подряд.
Москва 24 вчера в 15:09
Экономика

Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
РБК 15:54
Космос

Ученые нашли «вход» для комет внутрь Солнечной системы

РЕН ТВ 13:50
Наука

Перламутр справился после 80% предельной деформации

Команда исследователей заявила, что перламутр справился после 80% предельной деформацией.
МедиаПоток 11:19
Технологии

Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями

Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.
РБК 09:14
Культура

Кинокритик порекомендовал смотреть фильмы ужасов в кинотеатре

Москва 24 13:45
Политика

Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
Вести.Ru 15:33
Культура

Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»

Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv 10:06
Космос

Озоновая дыра над Антарктидой достигла минимальных размеров

Мойка78 вчера в 20:44
Кино

Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.
ТАСС 14:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное