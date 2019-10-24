Экономика
Вести.RuСтраны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли
Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заключили соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией. Оно подписано на полях заседания Евразийского межправительственного совета.
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Политика
Лавров прокомментировал освобождение Бутиной
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал освобождение осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной из тюрьмы.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Общество
Челябинской учительнице, которая живет в подвале, предоставят жилье
Фото из архива "Вечернего Челябинска" Сегодня, 25 октября, стало известно, что учительнице иностранных языков, которая больше десяти лет живет в 30-метровом подсобном помещении школы № 140 выделят квартиру.
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Происшествия
Солдат застрелил 8 сослуживцев в Забайкальском крае
Происшествия
В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова
В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Гаджеты
Intel вдвое снизила цены на HEDT-процессоры Core 9-го поколения
В начале месяца компания Intel снизила цену на 18-ядерный процессор Core i9-10980XE, который стоит сейчас 979 долларов (более 62 тысяч рублей).
Общество
Forbes назвал богатейших женщин России
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
Авто
Когда менять приводной ремень на автомобиле?
Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Транспорт
Минтранс предложил ввести оплату проезда пустыми бутылками
Министерство транспорта России предложило устанавливать фандоматы на станциях метро и платформах железной дороги, в которые можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки.
Футбол
Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС
Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Политика
В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину
С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за слов в адрес Трампа
Секретная служба США в 2018 году действительно допрашивала хип-хоп-исполнителя Эминема из-за его песен, в которых упоминались президент Дональд Трамп и его дочь Иванка.
Общество
«Досье»: следствие в ЦАР считает убийство российских журналистов спланированным
Убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР), было спланировано и осуществлено профессионалами.
Происшествия
Человек погиб в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Москве
Рейсовый автобус попал в аварию на западе Москвы, есть погибший и пострадавший, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины
1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Технологии
Операторы сотовой связи полностью откажутся от SMS
Крупные американские сотовые операторы — AT&T, Verizon, T-Mobile и Sprint — сделали совместное заявление о создании нового сервиса текстовых сообщений под названием «Cross-Carrier Messaging Initiative» (CCMI).
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
Общество
«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Авто
Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера
Производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.
Футбол
Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу
Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге
25 октября в Екатеринбурге должен был состояться концерт Полины Гагариной, однако шоу перенесено на 6 декабря из-за болезни певицы, пишет портал Е1.
Армия и оружие
Главы Генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил по телефону с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии.
Политика
Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Политика
Украинцы лидируют в получении видов на жительство в ЕС
Наибольшее число людей, получивших вид на жительство в странах Европейского союза, обратились за ним с Украины.
Футбол
Московский ЦСКА проиграл в третьем матче подряд в Лиге Европы
Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе Лиги Европы, уступив венгерскому «Ференцварошу».
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.