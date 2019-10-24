Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заключили соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией. Оно подписано на полях заседания Евразийского межправительственного совета.

Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

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