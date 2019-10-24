Экономика

Вести.RuВести.RuСтраны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заключили соглашение о создании зоны свободной торговли с Сербией. Оно подписано на полях заседания Евразийского межправительственного совета.
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Для чего Сербия сближается с Россией

Газета.Ru02:10

ЕАЭС создал зону свободной торговли с Сербией

News.ru12:21

Сербия заключила с ЕАЭС соглашение о создании зоны свободной торговли

RT на русском12:17

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

ТАСС12:16

Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Вести.Ru12:30

Главные анонсы 25 октября

Коммерсантъвчера в 17:25

Соглашение о беспошлинной торговле с ЕАЭС откроет для Сербии рынок в 180 млн человек

ПРАЙМвчера в 17:20
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Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Политика

Лавров прокомментировал освобождение Бутиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал освобождение осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной из тюрьмы.
RT на русском 11:37
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 11:23
Здоровье

Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов

Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru вчера в 18:43
Общество

«Мисс Украина» ответила, чей Крым

Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Вести.Ru 11:40
Общество

Челябинской учительнице, которая живет в подвале, предоставят жилье

Фото из архива "Вечернего Челябинска" Сегодня, 25 октября, стало известно, что учительнице иностранных языков, которая больше десяти лет живет в 30-метровом подсобном помещении школы № 140 выделят квартиру.
Вечерний Челябинск 06:19
Игры

Представлен геймплей ремастера Command & Conquer

Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ вчера в 03:53
Происшествия

Солдат застрелил 8 сослуживцев в Забайкальском крае

Телеканал 360° 08:13
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Гаджеты

Intel вдвое снизила цены на HEDT-процессоры Core 9-го поколения

В начале месяца компания Intel снизила цену на 18-ядерный процессор Core i9-10980XE, который стоит сейчас 979 долларов (более 62 тысяч рублей).
Игромания.ру 22 октября в 15:05
Общество

Forbes назвал богатейших женщин России

Журнал Forbes составил рейтинг богатейших женщин России.
ФАН вчера в 02:51
Авто

Когда менять приводной ремень на автомобиле?

Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
Car.ru 05:27
Транспорт

Минтранс предложил ввести оплату проезда пустыми бутылками

Министерство транспорта России предложило устанавливать фандоматы на станциях метро и платформах железной дороги, в которые можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки.
Известия 11:34
Футбол

Руководство «Ротора» пожаловалось на Слуцкого в РФС

Пресс-служба Российского футбольного союза подтвердила получение обращения от руководства «Ротора», которое просит рассмотреть критические высказывания в их адрес со стороны главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Бомбардир.ру 10:53
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Общество

Секретная служба США допросила Эминема из-за слов в адрес Трампа

Секретная служба США в 2018 году действительно допрашивала хип-хоп-исполнителя Эминема из-за его песен, в которых упоминались президент Дональд Трамп и его дочь Иванка.
Газета.Ru 02:55
Общество

«Досье»: следствие в ЦАР считает убийство российских журналистов спланированным

Убийство российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева 30 июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР), было спланировано и осуществлено профессионалами.
Дождь 09:37
Происшествия

Человек погиб в ДТП с автобусом и шестью автомобилями в Москве

Рейсовый автобус попал в аварию на западе Москвы, есть погибший и пострадавший, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 10:38
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Технологии

Операторы сотовой связи полностью откажутся от SMS

Крупные американские сотовые операторы — AT&T, Verizon, T-Mobile и Sprint — сделали совместное заявление о создании нового сервиса текстовых сообщений под названием «Cross-Carrier Messaging Initiative» (CCMI).
Популярная механика 08:25
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Общество

Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Авто

Haval может наладить в РФ выпуск нового кроссовера

Производство полноприводного «рамника» на тульском заводе Haval могут наладить уже в 2020 году.
Автоновости дня 07:38
Футбол

Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу

Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Чемпионат 11:18
Шоу-бизнес

Полина Гагарина из-за болезни отменила концерт в Екатеринбурге

25 октября в Екатеринбурге должен был состояться концерт Полины Гагариной, однако шоу перенесено на 6 декабря из-за болезни певицы, пишет портал Е1.
ТагилСити.ру 03:08
Армия и оружие

Главы Генштабов России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов обсудил по телефону с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером ситуацию в Сирии.
РБК 12:08
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24
Политика

Украинцы лидируют в получении видов на жительство в ЕС

Наибольшее число людей, получивших вид на жительство в странах Европейского союза, обратились за ним с Украины.
News.ru 11:29
Футбол

Московский ЦСКА проиграл в третьем матче подряд в Лиге Европы

Московский ЦСКА проиграл третий матч подряд на групповом этапе Лиги Европы, уступив венгерскому «Ференцварошу».
Вечерняя Москва вчера в 14:58
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
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