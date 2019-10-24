Экономика

ТАССТАССЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

Страны ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Вести.Ru12:30

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

Российская газета12:23

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

ТАСС12:16

Сербия заключила с ЕАЭС соглашение о создании зоны свободной торговли

RT на русском12:17

ЕАЭС создал зону свободной торговли с Сербией

News.ru12:21

Для чего Сербия сближается с Россией

Газета.Ru02:10

Главные анонсы 25 октября

Коммерсантъвчера в 17:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 13:13, Вашингтон
Политика

Аваков выступил в защиту «Азова»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встал на защиту украинского добровольческого полка «Азов», который американские конгрессмены намерены признать террористической организацией.
RT на русском 02:53
Фигурное катание

Появилось видео с тренировки Медведевой и Трусовой на Skate Canada

Российские фигуристки Евгения Медведева и Александра Трусова выступят на втором этапе серии Гран-при Skate Canada.
Нева Спорт 01:58
Происшествия

В Харькове застрелили свидетеля по делу об убийстве Вороненкова

В Харькове в ходе перестрелки был убит один из свидетелей по делу об убийстве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова Владимир Борох, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:38
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости 08:10
Общество

Первый российский боевой ледокол спустили на воду

Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 07:48
Шоу-бизнес

Дочь Веры Брежневой в бикини восхитила стройной фигурой

18-летняя дочь Веры Брежневой, Соня Киперман, может затмить свою маму красотой.
Вечерний курьер 06:33
Хоккей

«Магнитка» одержала третью победу подряд без пропущенных шайб

Чемпионат 12:22
Космос

Найден способ обнаружения червоточин

Naked Science вчера в 08:53
Происшествия

В Калининграде двух полицейских уволили после гибели мужчины от ожогов

Двоих сотрудников дежурной части ОВД по Московскому району Калининграда уволили после гибели 36-летнего калининградца от ожогов, полученных от разбитого радиатора отопления в камере, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 11:06
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Газета.Ru 11:23
Политика

Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
Газета.Ru 08:24
Общество

Некоторым женщинам в России Госдума сократила рабочую неделю

Нижняя палата российского парламента приняла в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс, предусматривающие сокращенный рабочий день для части женщин.
Русская Планета вчера в 07:54
Транспорт

Минтранс предложил ввести оплату проезда пустыми бутылками

Министерство транспорта России предложило устанавливать фандоматы на станциях метро и платформах железной дороги, в которые можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки.
Известия 11:34
Авто

Представлен первый виртуальный суперкар от Jaguar

В Токио на первом этапе Gran Turismo World Tour состоялся дебют нового электрического Jaguar Vision GT Coupé для гоночного симулятора Gran Turismo Sport.
Тарантас Ньюс 07:54
Политика

Медведчук отметил риск превращения Зеленского в «маленького диктатора»

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что существует риск постепенного превращения украинского лидера Владимира Зеленского в «маленького диктатора».
RT на русском 11:27
Происшествия

В Приморье прохожие поймали педофила, напавшего на девочку

В Приморском крае прохожие помешали мужчине изнасиловать девочку, сообщает "Комсомольская правда". Инцидент произошел в городе Артеме.
РИА Новости 08:23
Экономика

Госдума приняла в первом чтении закон о повышении МРОТа

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Известия вчера в 08:38
Общество

Уральские жители жалуются на проблемы со связью «Мотив»

ИА "Ореанда-Новости" Сотовая связь под названием «Мотив», действующая на территории Уральского региона, перестала сегодня работать.
Ореанда-Новости 12:34
Космос

В России запустят возвращаемую ракету-носитель

Национальная служба новостей 22 октября в 02:59
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости 06:55
Общество

В Макгрегора бросили бутылку во время тренировки в московском отеле

РБК 11:59
Политика

Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций

Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:01
Наука

Образ жизни бактерий влияет на их устойчивость к антибиотикам

Научная Россия 23 октября в 12:50
Политика

Кучма назвал «формулу Штайнмайера» капканом для Украины

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях.
Lenta.ru 11:39
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью

Сергей Лазарев не выкладывает свою жизнь на всеобщее обозрение.
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Музыка

Пользователи Сети выбрали песни, которые через 20 лет станут классикой

РИА Новости 07:03
Армия и оружие

Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35

Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru 11:25
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»

Окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100% акций компании "Южный поток" (South Stream Transport B.V.), которая отвечает за строительство и управление "Турецким потоком", сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Интерфакс 09:33
Общество

В России появятся вагоны без хлопающих дверей

Гендиректор Федеральной пассажирской компании Пётр Иванов сообщил, что в России появятся новые вагоны плацкарт и купе в виде двухвагонного сцепа, которые не будут иметь хлопающих дверей между вагонами.
RT на русском 13:02
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное