Общество
ТК ЗвездаЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли
В среднесрочной могут быть реализованы расширенные возможности экспорта, сообщает ТАСС. ЕАЭС создан 1 января 2015 года, его членами являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Соглашение о зоне свободной торговли ранее уже было подписано со Вьетнамом, Ираном, Китаем и Кубой.
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Общество
Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию
Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
Культура
Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»
Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Кино
В сети появились новые кадры из сериала «Ведьмак»
Музыка
Сергей Шнуров вступился за уроженца Пензы в шоу «Голос»
В пятницу, 25 октября 2019 года, в эфир Первого канала вышла очередная серия «слепых прослушиваний» восьмого сезона шоу «Голос».
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов
В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Происшествия
Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Политика
Вучич: Сербия хотела бы позволить себе закупить С-400
Общество
В Ираке число жертв беспорядков выросло до 30 человек
Число погибших в беспорядках в Ираке увеличилось до 30 человек.
Авто
Bollinger объявил цены на электрическую копию внедорожника Hummer
Американская компания Bollinger Motors объявила цены на свой новый внедорожник, представляющий собой электрическую копию Hummer.
Общество
Более 100 россиян из ИГ сбежали из лагеря для террористов в Сирии
Около 50 россиянок с детьми ушли из лагеря Айн-Исса в Сирии, где содержатся семьи боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Культура
Телевикторина «Слабое звено» вернется на экраны
Происшествия
Задержанного в Пулково за наркотики американца выдворят из России
Московский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о выдворении из России задержанного в аэропорту Пулково гражданина США Алета Тэраду.
Политика
Проверка по расследованию Мюллера переквалифицирована в уголовное дело
Проверка по расследованию Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела, сообщает The New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников издания.
Происшествия
В Москве из-за ДТП с цистерной перекрыли Волгоградский проспект
Движение на Волгоградском проспекте полностью перекрыли в Москве из-за ДТП с автоцистерной со сжатым кислородом, автомобилистам лучше отказаться от поездок по шоссе в ближайшие часы, сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.
Технологии
Еще восемь смартфонов Huawei выпустят с Android 10
Попробовать возможности операционной системы можно будет владельцам восьми смартфонов, которые были выпущены под брендами Huawei или Honor.
Кино
Блекло: режиссер «Отряда самоубийц» показал ранние тестовые образы Харли Квинн
В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
Авто
В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show
Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
Общество
В России назвали наиболее востребованные в будущем профессии
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда назвали профессии, которые будут востребованы в России в настоящее время и в ближайшие несколько лет, сообщает 25 октября RT.
Футбол
ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Лиге Европы
Московский футбольный клуб ЦСКА потерпел поражение в игре с венгерским "Ференцварошу" в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
Политика
Аваков заступился перед США за националистов батальона «Азов»
Глава МВД Украины Арсен Аваков заступился за националистов батальона «Азов», который в США хотят внести в список террористических организаций, заявив, что его личный состав выполняет служебно-боевые задачи.
Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Экономика
ПФР не хватает денег на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нужно 368 млрд рублей, заявил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
Армия и оружие
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой рассказал о предательстве
Как рассказал композитор, он продолжает верить в людей, несмотря на то, что его часто предавали.