Политика
Российская газетаЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли.
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Шоу-бизнес
Сергей Лазарев выложил милое фото с сыном и дочерью
ToDay News Ufa вчера в 15:21
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru 11:59
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
РИА Новости 06:55
Политика
На Украине сообщили о договорённостях с НАТО по перезапуску отношений
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о договорённостях страны с НАТО по созданию нового формата сотрудничества.
RT на русском 13:46
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета вчера в 14:06
Финансы
Сечин назвал шоковые факторы, способные вызвать глобальную рецессию
«Впервые в истории мировая экономика столкнулась с угрозой сразу трёх шоковых факторов, способных спровоцировать мировую рецессию: экономическое и технологическое противостояние США и Китая, торгово-тарифные и валютные войны, санкции США против крупнейших производителей нефти», — цитирует выступление Сечина на Евразийском экономическом форуме в Вероне РИА Новости.
RT на русском вчера в 07:55
Происшествия
В Минобороны подтвердили убийство восьми военнослужащих в Забайкалье
Министерство обороны подтвердило гибель восьми военнослужащих в воинской части в Забайкальском крае, об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вести.Ru 08:24
Шоу-бизнес
Отец преподал урок принцу Гарри с Меган Маркл
Ленту назвали уроком для Меган Маркл и принца Гарри. В фильме показана скромная жизнь принца Чарльза.
Дни.ру 03:41
Общество
В Макгрегора бросили бутылку в московском отеле
Российская газета 12:11
Политика
КПРФ предложила вернуть смертную казнь
Депутаты фракции КПРФ предлагают главе государства принять меры для возвращения в стране смертной казни.
BFM.ru 13:20
Культура
Любовь Аксенова, Павел Прилучный и Агата Муцениеце на премьере второго сезона сериала «Бывшие»
Во втором сезоне зрители узнают, кого же все-таки выбрал психолог Илья (Денис Шведов) – бывшую пациентку Яну (Любовь Аксенова) или коллегу Олю (Татьяна Волкова).Новые эпизоды будут выходить на видеосервисе START по четвергам с 31 октября.
Peopletalk 09:51
Футбол
Головин сделал голевую передачу в матче с «Нантом»
На 22-й минуте счет открыл нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, замкнувший передачу полузащитника Александра Головина. twit text — Матч ТВ (@MatchTV) October 25, 2019 Головин пропустил матч прошлого тура чемпионата Франции с «Ренном» (3:2) из-за дисквалификации.
Бомбардир.ру 16:00
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Новые поезда встанут на рельсы уже в ноябре.
Российская газета 13:30
Общество
Дания разрешила строительство морского участка газопровода Baltic Pipe
Власти Дании одобрили строительство морского участка газопровода Baltic Pipe, который пройдет в Польшу.
РИА Новости 09:05
Армия и оружие
Турция почти договорилась с Россией о поставке истребителей Су-35
Переговоры между Россией и Турцией о поставке многоцелевых истребителей Су-35 близятся к концу.
Вести.Ru 11:25
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
РБК 15:54
Происшествия
В Волгограде арестовали подозреваемого в утечке данных клиентов банков
Центральный районный суд Волгограда арестовал на два месяца подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков Антона Бутурлакина, передаёт ТАСС.
RT на русском 10:27
Футбол
Комбаров назвал Сталина культовым вождем
Защитник самарских "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров назвал Иосифа Сталина культовым вождем. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:56
Шоу-бизнес
Ксения Собчак перестала скрывать беременность
Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru 03:36
Музыка
Little Big выпустили клип на песню Rock-Paper-Scissors
Петербургская группа Little Big выпустила новый клип на Rock-Paper-Scissors ("Камень-ножницы-бумага").
Piter.tv 07:35
Политика
Марию Бутину освободили из тюрьмы в США
Коммерсантъ 11:07
Шоу-бизнес
Вера Брежнева отреагировала на сексуальное фото дочери
Не прошла мимо этой фотографии и знаменитая мама Сони. Брежнева оставила лаконичный комментарии, выразив дочери свои восхищение и любовь.
Bimru.ru 07:57
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Альбу» в баскетбольной Евролиге
Вести.Ru 16:01
Политика
Медведев ответил американскому министру
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на слова министра торговли США Уилбура Росса о рисках вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 11:51
Общество
Украинский политолог Ковтун попал в реанимацию, но быстро вышел
Украинский политолог Вячеслав Ковтун, прославившися антироссийскими скандальными заявлениями во время различных ток-шоу на российских телеканалах, попал в реанимацию.
Евразия Daily вчера в 12:38
Происшествия
В Москве полностью перекрыли движение по Волгоградскому проспекту
Движение по Волгоградскому проспекту на юго-востоке Москвы перекрыто, после того как на дороге перевернулась автоцистерна.
РБК 12:29
Футбол
Луческу: «В „Зените“ только говорят об академии, а шансов молодым игрокам не дают»
В «Зените» говорят об академии, а шансов молодым игрокам не дают.
Евро-футбол.ру 13:51