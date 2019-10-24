Общество
ТК ЗвездаЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли
В среднесрочной могут быть реализованы расширенные возможности экспорта, сообщает ТАСС. ЕАЭС создан 1 января 2015 года, его членами являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Соглашение о зоне свободной торговли ранее уже было подписано со Вьетнамом, Ираном, Китаем и Кубой.
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Общество
В Калифорнии число обесточенных жителей может возрасти до 1,5 млн
В американском штате Калифорния количество жителей, которым в целях профилактики отключили электроснабжение, может быть увеличено с шестьсот пяти тысяч человек до полутора миллионов.
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После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
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Джефф Безос потерял почти $7 млрд из-за неудачной отчетности Amazon
Основатель и глава Amazon Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд из-за недовольства инвесторов отчетностью его компании.
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ЦСКА проиграл третий матч группового этапа Лиги Европы
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Sony назвала PlayStation 5 самой быстрой приставкой в мире
В тексте вакансии говорилось, что сотрудник, которого ищет компания, будет развивать облачную инфраструктуру следующего поколения и возглавит команду, работающую над запуском самой быстрой в мире консоли - PS5.
Происшествия
В Британии задержали подозреваемых по делу об убийстве 39 человек
Британская полиция задержала двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, чьи тела были найдены в грузовике.
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
«В столице собралась мирная манифестация численностью около 1 миллиона человек», — написала Рубилар в своём Twitter.
Общество
Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве
Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
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Футбол
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Российский футболист Александр Головин отличился голевым пасом и помог «Монако» одержать победу над «Нантом».
Политика
Минюст США расследует обстоятельства возбуждения дела Марии Бутиной
Министерство юстиции США начало проверку обстоятельств, при которых было возбуждено уголовное дело в отношении гражданки России Марии Бутиной.
Политика
Украинский политолог поплатился за хамство
Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
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Малоимущим должникам в РФ предлагают сохранить прожиточный минимум
Законопроект, который позволит сохранить доходы заемщика на уровне прожиточного минимума без учета объема задолженности перед банком, предлагают разработать в РФ.
Фигурное катание
Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз за год
Центральный Банк России (ЦБ) понизил ключевую ставку до 6,5%. За 2019 год это уже четвертый раз, когда банк снижает ставку.
Политика
США частично приостановили полеты на Кубу
Американские авиакомпании США приостановили рейсы в кубинские аэропорты, исключая Гавану.
Фигурное катание
Твиттер: финская чемпионка завидует российским фигуристкам
Lublineс93 Вы затронули очень деликатный вопрос в российском фигурном катании, Киира.
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
«Если Селена хочет петь о Джастине, пусть поет, не мешайте ей выплескивать свои чувства», – пишут поклонники Селены Гомес, обсуждая ее новое видео на композицию Lose You To Love Me.
Общество
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
Победительница отборочного конкурса "Мисс мира" живет в Харькове, а ее сестра – в Крыму, в Феодосии.
Армия и оружие
Политолог из США предложил разместить американских военных в Грузии
Исследователь The Heritage Foundation Люк Коффи предложил разместить американский контингент, который вывели из Сирии, в Грузии для того, чтобы он стал силой «за горизонтом» для быстрого реагирования в случае восстановления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Общество
Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp
Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.
Политика
Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций
Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Здоровье
Диетолог рассказала, для кого томатный сок опасен
Диетолог считает, что лучшим выходом для любителей томатного сока с гипертонией будет приготовление фреша дома, но без добавления соли.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев высказался о скандале с Наргиз
Продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, который произошёл у него с певицей Наргиз, пишет РИА Новости.
Технологии
На смену SMS придут RCS-сообщения
В США четыре крупнейших оператора мобильной связи договорились о введении нового стандарта, который должен прийти на смену SMS-сообщениям.
Спорт
Пахноцкая подтвердила пропажу данных из базы московской лаборатории
Вице-президент Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая подтвердила информацию о манипуляциях с базой данных московской антидопинговой лаборатории.