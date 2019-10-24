Общество

ТК ЗвездаТК ЗвездаЕАЭС и Сербия заключили соглашение о зоне свободной торговли

В среднесрочной могут быть реализованы расширенные возможности экспорта, сообщает ТАСС. ЕАЭС создан 1 января 2015 года, его членами являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Соглашение о зоне свободной торговли ранее уже было подписано со Вьетнамом, Ираном, Китаем и Кубой.
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Медведев прокомментировал соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией

РИА Новостивчера в 13:59

Для чего Сербия сближается с Россией

Газета.Ruвчера в 02:10

Страны ЕАЭС и Сербия договорились по зоне свободной торговли

Вести.Ruвчера в 12:30

Сербия заключила с ЕАЭС соглашение о создании зоны свободной торговли

RT на русскомвчера в 12:17

ЕАЭС и Сербия заключили соглашение о создании зоны свободной торговли

ТАССвчера в 12:16

Медведев: свободная торговля между ЕАЭС и Сербией повысит товарооборот

News.ruвчера в 14:29

Главные анонсы 25 октября

Коммерсантъ24 октября в 17:25
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:32, Вашингтон
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Появилось видео переброски в Сирию российских военных полицейских

Газета.Ru вчера в 00:15
Политика

Бразилия отказалась признать результаты выборов в Боливии

Бразилия не признает результаты выборов в Боливии до того, как будет решен вопрос о проверке их результатов Организацией американских государств (ОАГ).
ТАСС вчера в 21:34
Политика

Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста

Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
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РБК покажет беседу с Максимом Орешкиным в прямом эфире

Министр экономического развития Максим Орешкин ответит в прямом эфире на РБК на самые популярные и интересные вопросы читателей.
РБК 24 октября в 05:35
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Солдат застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье

Деловой квартал (Екатеринбург) вчера в 08:44
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Улан-Удэ выросло до 12

ТАСС вчера в 23:06
Происшествия

Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском 01:05
Общество

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Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru 24 октября в 19:12
Общество

«Нафтогаз» сообщил об аресте акций «Южного потока»

"Нафтогаз" сообщил об аресте всех акций оператора "Турецкого потока" - компании South Stream Transport BV.
Газета.Ru вчера в 13:45
Хоккей

Назван состав сборной РФ по хоккею на Кубок Карьяла

Штаб сборной России назвал состав на Кубок Карьяла, который пройдет в Хельсинки с 7 по 10 ноября.
Аргументы и Факты вчера в 12:38
Технологии

Сотовые операторы от SMS-сообщений откажутся

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, в США четыре крупнейших сотовых оператора решили заменить привычные СМС на новый стандарт.
Уфимские Заметки 01:21
Общество

Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp

Власти Самары направили руководителям городских школ письма с просьбой не использовать иностранные интернет-сервисы для обмена служебной информацией.
Lenta.ru вчера в 15:28
Автоспорт

На Гран-при Мексики началась первая свободная практика

Нева Спорт вчера в 11:00
Экономика

АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне

Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства.
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Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Транспорт

Каховская линия московского метро закрылась на реконструкцию

Каховская линия с субботы, 26 октября, полностью закрыта для пассажиров в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного метрополитена.
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Украинский политолог поплатился за хамство

Ведущий программы "60 минут" Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана.
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Бизнесмен Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Основатель и генеральный директор технологической компании Amazon Джефф Безос, являющийся самым богатым в мире человеком, потерял за сутки около $7 млрд.
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Общество

Бутина рассказала о планах по возвращению в Россию

Бутина сообщила журналистам на пути в Москву, что сейчас думает только о возвращении к семье.
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Футбол

«Лестер» разгромил «Саутгемптон» с огромным счетом

Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
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Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» добыть волевую победу над «Ванкувером»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в овертайме над «Ванкувер Кэнакс».
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Авто

В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show

Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
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Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
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Армия и оружие

Трамп пригрозил Турции санкциями за удары по курдам в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести масштабные санкции против Турции, если Анкара допустит удары по курдам в Сирии.
Коммерсантъ вчера в 13:01
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Сирийская армия начала штурмовать боевиков в Латакии и Идлибе

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Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
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Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП).
РИА Новости 24 октября в 18:09
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