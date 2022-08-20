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ЕАЭС сократил использование доллара во взаиморасчетах до 21%

Использование доллара во взаиморасчетах стран ЕАЭС сократилось до 21% от общего объема операций, в то время как платежи в нацвалютах достигли порядка 75%.
ТАСС
Панкин заявил, что с самого начала существования ЕАЭС дедолларизация торговли между странами объединения постоянно оставалась на повестке дня.
Московский Комсомолец
В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
РБК
О макроориентирах ЕАЭС — в материале «Ъ» «ЕАЭС адаптируется к новому миру».
Коммерсантъ

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Использование доллара во взаиморасчетах стран ЕАЭС снизилось до 21%
ФАН20:46
Страны ЕАЭС сократили до 21% использование доллара во взаиморасчетах
ТАСС20:01
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