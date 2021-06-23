Полицейские разыскали и задержали в Санкт-Петербурге 27-летнего мужчину, который купил в магазине форму майора полиции и использовал ее для съемок роликов для TikTok, сообщили журналистам в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.
«В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», — заявили в Министерстве обороны России.
Национальная команда не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы в третий раз подряд, а Черчесов упрочил лидерство в рейтинге самых проигрывающих тренеров в истории сборной России — 20 поражений в 57 матчах.