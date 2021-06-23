В Петербурге задержан блогер за съемки роликов в форме полицейского

Полицейские разыскали и задержали в Санкт-Петербурге 27-летнего мужчину, который купил в магазине форму майора полиции и использовал ее для съемок роликов для TikTok, сообщили журналистам в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области.