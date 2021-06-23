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Экономика

ЕАЭС увеличил долю рубля во взаиморасчетах

Страны Евразийского экономического союза увеличили роль рубля во взаиморасчетах, за последние годы этот показатель превысил 70%, сообщил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук.В источнике

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Около 70% взаимных расчетов стран ЕАЭС проходят в российской валюте

ФАН06:23

В ЕАЭС увеличилась доля рубля во взаимных расчетах

Парламентская газета05:48

ЕАЭС увеличил долю рубля во взаиморасчетах

ПРАЙМ04:53

ЕАЭС увеличил долю рубля во взаимных расчетах до 70%

ТАСС05:24

Страны ЕАЭС увеличили долю рубля во взаимных расчетах до 72,5%

Российская газета04:53

Роль российского рубля в торговом обороте ЕАЭС выросла — Оверчук

REGNUM04:26

Определен объем расчетов в российских рублях между странами ЕАЭС

Экономика сегодня04:22
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