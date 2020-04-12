Общество

ИнтерфаксИнтерфаксЕАЭС ввел запрет на вывоз некоторых видов продовольствия

В ЕАЭС начал действовать запрет на вывоз некоторых видов сельхозпродукции и продовольствия из стран союза.
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В странах Евразийского экономического союза временно введен запрет на вывоз некоторых видов сельхозпродукции

Эхо Москвы04:03

В ЕАЭС ввели запрет на экспорт ряда продуктов

RT на русскомвчера в 22:16

ЕАЭС прекратил вывоз некоторых видов продуктов

Телеканал 360°вчера в 18:33

В России вступил в силу запрет на экспорт гречки, риса и чеснока

РБКвчера в 19:28

ЕАЭС ввел запрет на вывоз некоторых видов продовольствия

Интерфаксвчера в 17:42

Вступил в силу запрет ЕЭК на экспорт критически важных товаров в третьи страны

ТАССвчера в 17:02

В России вступил в силу запрет на экспорт гречки, лука и чеснока

Российская газетавчера в 17:01
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Культура

Интернет-ресурсы Эрмитажа собрали 15 млн просмотров за две недели

Около 15 миллионов просмотров в социальных сетях и на сайте музея было собрано за две недели карантина, заявил директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, 11 апреля сообщает «Российская газета».
ИА Красная Весна вчера в 16:42
Происшествия

В Иркутске из психиатрической больницы сбежали шесть пациентов

РИА Новости 00:29
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Общество

Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации

Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией.
RT на русском 03:01
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Общество

В Ярославской области выявили 14 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Ярославской области официально подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль 04:03
42
Общество

В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом

Российская газета вчера в 17:38
664
Общество

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса COVID-19 в США составило 18 860.
RT на русском вчера в 13:42
178
Общество

В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов, больных COVID-19

Количество пациентов с коронавирусом в Свердловской области, которые находятся в тяжелом состоянии, возросло до пяти, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 03:47
Общество

В России выявлено более двух тысяч новых больных коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрированы 2186 новых случаев заболевания коронавирусом в 52 регионах, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 04:00
Общество

В России отмечают День космонавтики

Вести.Ru вчера в 19:30
Общество

Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни.
ТАСС вчера в 05:45
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Политика

Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о состоянии здоровья главы государства Владимира Путина в связи с ситуацией распространения коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:59
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Армия и оружие

Медицинский центр в Смоленске построят к началу мая

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что центры будут построены к 15 мая, позднее Иванов заявил, что строительство идет с опережением графика.
ТАСС вчера в 07:48
Общество

Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция

Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет).
РБК вчера в 13:57
1
Общество

Эпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса в Китае

Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что вероятность второй волны масштабной вспышки коронавируса в стране из-за завоза из других стран крайне низка, пишет РИА Новости.
Мой Брянск 03:09
13
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц.
Вести.Ru 00:49
361
Религия

Пасхальные богослужения в храмах Москвы пройдут без прихожан

Богослужения в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви (РПЦ) с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан.
Вечерняя Москва вчера в 17:19
73
Общество

В Брянской области число зараженных коронавирусом выросло до 141

У большинства состояние оценивается как удовлетворительно. Таким образом, общее число заболевших в нашей области достигло 141.
Знамя труда (Дубровский район Брянской области) 03:49
66
Происшествия

В Пермском крае рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом

Один из 15 новых пациентов с коронавирусом находится в больнице в Пермском крае в тяжелом состоянии, семь — в средней степени тяжести и еще семь — в удовлетворительном, большинство из них заразились после контакта с больными COVID-19 людьми, у двоих вирус выявлен после возвращения в регион из Москвы и ОАЭ, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
РИА Новости 04:05
Общество

Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае достигло 85 человек

20 новых случаев зафиксировано в Красноярске, 2 — в Новоселово. По одному — в Дивногорске, Балахте и Енисейском районе.
ИА 1-Line 04:04
12
Авто

Haval анонсировала новый Haval H5 для России

Китайская компания Haval анонсировала премьеру в России нового рамного внедорожника Haval H5.
Автоновости дня 10 апреля в 11:12
25
Общество

Из Токио в Москву вылетел вывозной рейс со 179 россиянами

Вывозной рейс «Аэрофлота» со 179 россиянами на борту вылетел из Токио в Москву. Об этом сообщает посольство РФ в Японии.
НТВ 02:43
25
Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
1,7K
Здоровье

Перенесшие коронавирус люди могут быть заразными в течение пяти недель

«Чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду, то есть пациенты, которые находились в критическом состоянии, они могут выделять коронавирус до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии», - сказал специалист в эфире телеканала «Россия-1».
ТК Звезда вчера в 22:03
243
Общество

Китай направил в Россию группу экспертов по борьбе с коронавирусом

Китайские специалисты прилетят в Россию для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РБК 10 апреля в 22:47
1,1K
Происшествия

В иркутской колонии после бунта заключенных вспыхнул пожар

Конфликт между несколькими заключенными и сотрудником колонии начался в минувший четверг, 9 апреля.
Город55.ру вчера в 03:22
2,3K
Общество

В России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч

Москва, 12 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В России за сутки 11 апреля число заразившихся коронавирусом выросло на 2 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 03:44
Здоровье

В Алтайском крае выявлено пять новых случаев заболевания COVID-19

В Алтайском крае возросло число инфицированных новым коронавирусом - выявлено пять новых случаев заболевания.
Российская газета 02:50
82
Здоровье

В Омске обнаружили два новых случая заражения Covid-19

В Омске обнаружили два новых случая заражения Covid-19.
БК55 03:57
10
Общество

Собянин объявил о приостановке работы большинства предприятий в Москве

Практически все предприятия и организации Москвы не будут работать с 13 по 19 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 10 апреля в 13:09
268
Общество

У коронавируса нашли новые симптомы

В исследовании, опубликованном в JAMA Neuology говорится, что у части зараженных новым коронавирусом жителей Китая наблюдались проблемы с координацией и нарушения речи, пишет РИА Новости.
Aobe.ru вчера в 13:11
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