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Культура Интернет-ресурсы Эрмитажа собрали 15 млн просмотров за две недели Около 15 миллионов просмотров в социальных сетях и на сайте музея было собрано за две недели карантина, заявил директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, 11 апреля сообщает «Российская газета».

Общество Историк моды Васильев подтвердил сообщения о своей госпитализации Историк моды, телеведущий Александр Васильев прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о своей госпитализации с пневмонией. 30

Общество В Ярославской области выявили 14 новых случаев коронавируса За минувшие сутки в Ярославской области официально подтверждено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов. 42

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Армия и оружие Медицинский центр в Смоленске построят к началу мая Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что центры будут построены к 15 мая, позднее Иванов заявил, что строительство идет с опережением графика.

Общество Как будет работать пропускной режим в Москве и в Подмосковье. Инструкция Какие меры были введены раньше С 29 марта в Москве действует режим самоизоляции для всех жителей города (до этого власти просили его соблюдать только людей старше 65 лет). 1

Общество Эпидемиолог оценил вероятность второй волны коронавируса в Китае Главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань считает, что вероятность второй волны масштабной вспышки коронавируса в стране из-за завоза из других стран крайне низка, пишет РИА Новости. 13

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Происшествия В Пермском крае рассказали о состоянии новых пациентов с коронавирусом Один из 15 новых пациентов с коронавирусом находится в больнице в Пермском крае в тяжелом состоянии, семь — в средней степени тяжести и еще семь — в удовлетворительном, большинство из них заразились после контакта с больными COVID-19 людьми, у двоих вирус выявлен после возвращения в регион из Москвы и ОАЭ, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

Здоровье Перенесшие коронавирус люди могут быть заразными в течение пяти недель «Чем дольше пациент находится в тяжелом состоянии, тем дольше он выделяет вирус в окружающую среду, то есть пациенты, которые находились в критическом состоянии, они могут выделять коронавирус до пяти недель даже после исчезновения клинических признаков пневмонии», - сказал специалист в эфире телеканала «Россия-1». 243

Общество В России число заразившихся коронавирусом превысило 15 тысяч Москва, 12 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В России за сутки 11 апреля число заразившихся коронавирусом выросло на 2 186, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

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