Electronic Arts продолжает своё грандиозное (и не очень торопливое) возвращение в Steam. В конце прошлого года издатель выпустил в магазине Star Wars Jedi: Fallen Order, но с тех пор молчал.

EA массово выпустила в Steam множество своих игр

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