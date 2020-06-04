Игры
Игромания.руEA массово выпустила в Steam множество своих игр
Electronic Arts продолжает своё грандиозное (и не очень торопливое) возвращение в Steam. В конце прошлого года издатель выпустил в магазине Star Wars Jedi: Fallen Order, но с тех пор молчал.
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В Steam вышли Need for Speed, Dragon Age 2 и другие игры Electronic Arts
Cyber.sports.ruвчера в 14:57
Burnout Paradise Remastered, Crysis 3 и много других игр EA появились в Steam по хорошей скидке
Городской портал Новый Нижнийвчера в 16:00
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Происшествия
В Подмосковье накрыли банду студентов, воровавшую у бутиков
REGNUM вчера в 17:50
Политика
Брат Барака Обамы раскритиковал Джо Байдена
Сводный брат экс-президента США Барака Обамы Малик Обама раскритиковал бывшего вице-президента страны и кандидата Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году Джо Байдена на своей странице в Twitter.
Газета.Ru вчера в 23:42
Футбол
Оставшиеся матчи Лиги чемпионов могут пройти в России
У России есть возможность провести оставшиеся матчи Лиги чемпионов в Москве, сообщает издание Bild.
Ридус вчера в 05:06
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru вчера в 11:32
Общество
Сенатор из Мексики случайно оголила грудь во время видеотрансляции
Актуальные Новости вчера в 06:34
Футбол
Гендиректор ЦСКА заявил о проблемах из-за ухода спонсоров
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что футбольный клуб во время пандемии коронавирусной инфекции столкнулся с уходом спонсоров.
РБК вчера в 12:10
Космос
В корабле Маска нашли российские детали
Городовой вчера в 01:56
Шоу-бизнес
Кирилл Андреев из «Иванушек» рассказал о романе с Жанной Фриске
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев в молодости имел роман с Жанной Фриске.
Культуромания вчера в 12:40
Общество
На Кубани продлили режим карантина
Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
Известия вчера в 13:31
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19
Происшествия
Против убитого в Екатеринбурге СОБРом мужчины возбудили уголовное дело
Дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
ИжевскИнфо.РУ вчера в 15:10
Политика
Фетисов поблагодарил бога за возможность дать дочери образование в США
Lenta.ru вчера в 13:14
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 03 июня в 02:30
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества
Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости вчера в 20:27
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом
Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM вчера в 00:41
Общество
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о нарушениях до разлива топлива
В 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах № 2 и № 3. В ходе проверки в 2018 году обнаружили повреждение стен и кровли, а также смещение стенового ограждения.
Lenta.ru 00:25
Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
Басманный суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест коммуниста Николая Платошкина по делу о склонении к массовым беспорядкам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости вчера в 14:13
Происшествия
Задержавшим Джорджа Флойда полицейским предъявили обвинения
Генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 03 июня в 15:12
Шоу-бизнес
Певица Анастасия рассказала о причинах развода с Юлианом
Российская певица Анастасия в эфире программы Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказала о причине развода с певцом Юлианом.
Газета.Ru вчера в 06:26
Кино
В мультсериал «Царевны» добавили мальчиков, чтобы лучше продавать его за рубежом
В популярном мультсериале «Царевны» о пяти юных волшебницах в школе магии в конце мая появились и два главных героя-мальчика – темнокожий Васко и Ван Ли из Китая.
Ведомости вчера в 03:59
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия вчера в 07:04
Футбол
«Тоттенхэм» из-за коронавируса взял кредит на 175 млн фунтов
«Тоттенхэм» взял кредит в банке на 175 миллионов фунтов. Данный ход поможет клубу смягчить потери последствия пандемии.
Metaratings вчера в 12:35
Общество
1 июля в Волгоградской области состоится опрос о часовом поясе
В дни голосования по поправкам в Конституцию (с 25 июня по 1 июля) волгоградцы смогут высказать свое мнение о том, стоит ли оставлять местное время или лучше перевести его на московское.
Вечерний Волгоград вчера в 11:01
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета 02 июня в 21:30
Экономика
На Дону планируют возобновить производство мяса индейки и утки
В Ростовской области планируют возобновить производство мяса индейки и утки.
Дон-ТР вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Кара Делевинь сообщила о своих сексуальных предпочтениях
Многие объясняют такое поведение Кары тем, что ее мать рано умерла, а ее воспитанием занимались старшие сестры.
RuNews24.ru вчера в 05:42
Футбол
Легенда «Барселоны» может получить работу в «Локомотиве»
По словам журналиста, в "Локомотиве" скоро появится новый функционер Хосе Мария Бакеро, он является легендой "Барселоны", он в числе рекордсменов коуба по количеству матчей.
Sport.ru вчера в 16:44
Кино
Ридли Скотт рассказал о продолжении «Чужого»
News.ru вчера в 08:37