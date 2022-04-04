Сейчас Европейский банк реконструкции и развития сконцентрировался на предоставлении Украине двух миллиардов евро по "пакету поддержки экономической устойчивости и содействия в получении средств к существованию".
"Новая ГПВ будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы", — сообщил чиновник.
Россия 9 апреля снимет ограничения на регулярные и чартерные полеты в десятки стран, которые ранее ввели из-за распространения COVID-19, сообщил премьер Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единая Россия".