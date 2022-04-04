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ЕБРР принял решение немедленно приостановить доступ России и Белоруссии к финансам банка

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о немедленной приостановке доступа России и Белоруссии к финансам банка, говорится в пресс-релизе
 финансового института.
РИА Новости
«Доступ Российской Федерации и Белоруссии к ресурсам банка будет официально и немедленно приостановлен после вступления в силу соответствующего решения управляющих», — указано в сообщении.
РБК
ЕБРР не инвестирует в новые проекты в России с 2014 года.
Интерфакс
Сейчас Европейский банк реконструкции и развития сконцентрировался на предоставлении Украине двух миллиардов евро по "пакету поддержки экономической устойчивости и содействия в получении средств к существованию".
РИА Новости

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