Сейчас Европейский банк реконструкции и развития сконцентрировался на предоставлении Украине двух миллиардов евро по "пакету поддержки экономической устойчивости и содействия в получении средств к существованию".
По его данным, крупнейшие китайские государственные компании, среди которых Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых партий сжиженного природного газа с большой скидкой.
Россия 9 апреля снимет ограничения на регулярные и чартерные полеты в десятки стран, которые ранее ввели из-за распространения COVID-19, сообщил премьер Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единая Россия".