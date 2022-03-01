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ЕБРР принял решение о бессрочной приостановке доступа России и Белоруссии к его финансам

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о необходимости ввести ограничения в отношении РФ и Белоруссии из-за специальной военной операции на Украине.
ТАСС
Управляющие должны проголосовать в течение 30 дней.
Аргументы и Факты
В 2014 году после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США банк приостановил инвестирование в российские проекты.
ТАСС
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.
ТАСС

Подробнее о событии

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Парламентская газета09:19
ЕБРР принял решение о бессрочной приостановке доступа России и Белоруссии к его финансам
ТАСС09:12
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