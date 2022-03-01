ТАССЕБРР принял решение о бессрочной приостановке доступа России и Белоруссии к его финансамСовет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) принял решение о необходимости ввести ограничения в отношении РФ и Белоруссии из-за специальной военной операции на Украине.ТАССУправляющие должны проголосовать в течение 30 дней.Аргументы и ФактыВ 2014 году после введения против РФ санкций со стороны Евросоюза и США банк приостановил инвестирование в российские проекты.ТАССПрезидент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.ТАССЧитать далееСвернутьФАНФАНЭкономика сегодняРамблерПодробнее о событииЕвропейский банк реконструкции и развития запретит России и Белоруссии пользоваться деньгами банкаКоммерсантъ10:15ЕБРР бессрочно приостановил доступ для России и Белоруссии к своим финансамПРАЙМ08:31ЕБРР предложил приостановить доступ России и Белоруссии к своим средствамПарламентская газета09:19ЕБРР принял решение о бессрочной приостановке доступа России и Белоруссии к его финансамТАСС09:12Доступ России и Белоруссии к средствам ЕБРР бессрочно остановленФАН08:41ЕБРР прекратит доступ России и Белоруссии к своим финансамРамблер08:41Европейский банк развития готов поддержать санкции против РФ и БелоруссииАргументы и Факты09:24Показать ещёОценить82Поделиться