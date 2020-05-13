Экономика
АБНЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5% в 2020 году
Согласно прогнозу ЕБРР в 2020 году ВВП России упадет на 4,5%, а в 2021 году вырастет на 4%.
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с чего всё началось
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП России в 2020 году упадет на 4,5%. В докладе говорится, что страна столкнулась с «двойным шоком» из-за пандемии коронавируса и прекращения сделки ОПЕК+, что повлияло на падение цен на нефть.Коммерсантъвчера в 02:58
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Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 04:31
Политика
МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 14:53
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Общество
В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости
Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели могут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости.
РИА Новости 01:57
Происшествия
В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку
Легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки в Петербурге и упал в воду, водителя достали из реки прохожие, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 03:43
Общество
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая
В каких городах Тульской области есть коронавирус: карта на 14 мая Самые зараженные города – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
MySLO.ru 04:03
Общество
Число новых случаев COVID-19 в России упало ниже 10 тысяч
В Москве за последние сутки выявлено 4712 новых случая заражения. Общее число диагнозов COVID-19 в столице выросло до 130,7 тысячи.
Вести.Ru 04:02
Общество
В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим работу из-за коронавирусной эпидемии.
РИА Новости 00:28
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 96 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 96 заражений людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:55
Общество
Минпросвещения отменило сдачу ОГЭ и перенесло сроки сдачи ЕГЭ
"Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года", - прокомментировали в ведомстве.
KM.ru вчера в 07:51
Единоборства
Президент UFC сообщил, что Хабиб не готов драться с Гэтжи летом
Глава UFC Дэна Уайт заявил, что поединок между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и представителем США Джастином Гэтжи не пройдет летом.
Vprognoze.ru вчера в 08:00
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
Наука
Режим многозадачности приводит людей к негативным эмоциям
Специалисты применили новый алгоритм для изучения того, какие эмоции вызывает у человека режим многозадачности.
Mockva.ru вчера в 19:55
Общество
В Москве за отсутствие маски в метро оштрафовали почти 200 человек
За два дня в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие медицинских масок и перчаток в метро.
РБК 03:17
Общество
Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
Общество
В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая
Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
Здоровье
В России выявили нетипичный симптом коронавируса
В лечебные учреждения ФМБА России, перепрофилированные под прием коронавирусных больных, поступили два пациента с нетипичным течением COVID-19, в процессе лечения у них появилась отрицательная динамика в виде "острого живота", повышения температуры тела.
РИА Новости 02:53
Здоровье
Казанский Кремль прокомментировал три случая смерти от коронавируса в Челнах
Случаи смерти от коронавируса в Набережных Челнах не связаны с проблемами в местной системе здравоохранения.
БИЗНЕС Online 04:22
Авто
ГАЗ начал продажи новых вариаций «Садко Next»
Новый «Садко» имеет просторный и комфортный кабинный модуль Next, уже в начальной версии состоящий из подрессоренного водительского кресла с анатомической поддержкой.
CarsWeek.ru вчера в 11:30
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Экономика
Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь
Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.
Российская газета 04:28
Происшествия
ФСБ раскрыла подпольную оружейную мастерскую в Томской области
В Томской области полиция и ФСБ нашли подпольную мастерскую по изготовлению огнестрельного оружия и боеприпасов.
РБК 03:45
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении от 13 мая.
Известия вчера в 16:06
Игры
Культовая игра Mafia получит переиздание на современные платформы
Российская газета 03:32
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Игры
Дополнение Emperor для Europa Universalis IV выйдет 9 июня
Paradox Interactive представила сюжетный трейлер дополнения Emperor для Europa Universalis IV, которое выйдет 9 июня.
Игромания.ру 03:19
Общество
Во Владимирской области выявлено 45 новых случаев коронавируса
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обращается к гражданам - Вам необходимо соблюдать режим самоизоляции на дому, предусмотренный Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020г.
ГТРК Владимир 03:05
Политика
Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону
Депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская заявила, что не собирается реагировать на высказывания украинского журналиста Дмитрия Гордона в ее адрес.
Газета.Ru 04:12