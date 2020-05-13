с чего всё началось

Согласно прогнозу ЕБРР в 2020 году ВВП России упадет на 4,5%, а в 2021 году вырастет на 4%.

ЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5% в 2020 году

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 1,9K

Общество СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка» Следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».

Политика МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости». 1,1K

Происшествия В Петербурге автомобиль упал в реку Фонтанку Легковой автомобиль пробил ограждение набережной реки Фонтанки в Петербурге и упал в воду, водителя достали из реки прохожие, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.

Общество Число новых случаев COVID-19 в России упало ниже 10 тысяч В Москве за последние сутки выявлено 4712 новых случая заражения. Общее число диагнозов COVID-19 в столице выросло до 130,7 тысячи.

Общество В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим работу из-за коронавирусной эпидемии.

Общество Минпросвещения отменило сдачу ОГЭ и перенесло сроки сдачи ЕГЭ "Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года", - прокомментировали в ведомстве. 1,1K

Общество Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов. 547

Общество В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК. 165

Здоровье В России выявили нетипичный симптом коронавируса В лечебные учреждения ФМБА России, перепрофилированные под прием коронавирусных больных, поступили два пациента с нетипичным течением COVID-19, в процессе лечения у них появилась отрицательная динамика в виде "острого живота", повышения температуры тела. 150

Здоровье Казанский Кремль прокомментировал три случая смерти от коронавируса в Челнах Случаи смерти от коронавируса в Набережных Челнах не связаны с проблемами в местной системе здравоохранения.

Авто ГАЗ начал продажи новых вариаций «Садко Next» Новый «Садко» имеет просторный и комфортный кабинный модуль Next, уже в начальной версии состоящий из подрессоренного водительского кресла с анатомической поддержкой. 2

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 522

Экономика Для должников могут ввести гарантированный минимум на жизнь Депутаты "Единой России" внесли в Госдуму пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ.

Политика Украина столкнулась с угрозой дефицита воды «Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении от 13 мая. 62

Игры Дополнение Emperor для Europa Universalis IV выйдет 9 июня Paradox Interactive представила сюжетный трейлер дополнения Emperor для Europa Universalis IV, которое выйдет 9 июня.

Общество Во Владимирской области выявлено 45 новых случаев коронавируса Управление Роспотребнадзора по Владимирской области обращается к гражданам - Вам необходимо соблюдать режим самоизоляции на дому, предусмотренный Указом Президента РФ №206 от 25.03.2020г. 632