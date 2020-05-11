с чего всё началось

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что падение ВВП России в 2020 году составит 4,5% из-за "двойного удара" в виде негативных последствий пандемии нового коронавируса и прекращения действия сделки ОПЕК+, ускорившего падение цен на нефть.

ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% в 2020 году

Общество ЕГЭ перенесли на более поздний срок "Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства. 1,1K

Здоровье Патологоанатом рассказал, как диагностируют смерть от коронавируса Обнаруживается та или иная пневмония той или иной степени тяжести или имеется либо посмертный, либо при жизни положительный ПЦР-тест на коронавирус. 23

Общество Мелик-Гусейнов назвал провокацией акцию на Сормовской подстанции СМП Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов назвал провокацией скандал на станции скорой помощи в Сормовском районе Нижнего Новгорода 13 мая. 90

Политика СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.

Экономика На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство. 373

Политика Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе. 361

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Музыка Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров. 541

Экономика Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. 435

Шоу-бизнес Эмин Агаларов расстается с женой Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года. 50

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. 7

Наука Объяснен самый распространенный симптом коронавируса По некоторым данным, потеря обоняния — самый распространенный симптом заражения коронавирусом, который может проявляться при отсутствии жара и кашля. 22

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,4K

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 7

Происшествия В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.

Авто Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой. 45

Экономика Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая. 36