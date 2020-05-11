с чего всё началось

Согласно прогнозу, в следующем, 2021-м, году ВВП России сократится на 4%. Эксперты отметили, что российская экономика все еще зависит от цен на нефть, при этом падение было значительным. Отметим, что в ноябре ЕБРР прогнозировал рост ВВП России в 2020 году на 1,7%, в 2021-м — на 4%.

ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% в 2020 году

Общество Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета. 271

Общество Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса Глава фонда подчеркнул, что препарат можно применять только по назначению и под наблюдением врача, кроме того, он противопоказан во время беременности. 3

Энергетика Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10% «Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов. 31

Общество Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде". 67

Наука У китайских летучих мышей нашли близкий к SARS-CoV-2 коронавирус Проанализировав образцы легких, печени и фекалий более 200 летучих мышей из провинции Юннань, ученые нашли в них следы вируса RmYN02, близкого родственника коронавируса нового типа. 11

Футбол Чемпионат Италии возобновится 13 июня Все 20 команд возобновят тренировки в обычном режиме 18 мая, а рестарт назначен на 13 июня.

Политика Госдума приняла закон о дистанционном голосовании Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. 2,8K

Здоровье «Оборудование опасно для пациентов»: врачи рассказали о недостатках российских аппаратов ИВЛ Российские врачи изначально с опасением относились к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», предположительно из-за которых в больницах Москвы и Санкт-Петербурга произошли пожары, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,2K

Общество В США повысили прогноз смертности от коронавируса Согласно обновленному докладу специалистов из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета, жертвами распространения COVID-19 в США могут стать 147 тысяч человек. 29

Энергетика ОПЕК ухудшила прогноз падения спроса на нефть ОПЕК ухудшила прогноз снижения мирового спроса на нефть из-за пандемии коронавируса: по итогам 2020 года ожидается падение спроса на 9,07 млн баррелей в сутки, что на 2,23 млн баррелей превышает предыдущий прогноз, следует из майского отчета организации.

Экономика ФРС отвергла требование Трампа об отрицательной ставке ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку и не планирует рассматривать этот вопрос по требованию американского президента Дональда Трампа, заявил председатель Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл. 1

Общество Сбербанк продлил обслуживание банковских карт с истекшим сроком «С 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — говорится в пресс-релизе. 1

Фигурное катание ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в базовую стоимость некоторых прыжков в одиночном и парном фигурном катании.