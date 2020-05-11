Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% в 2020 году

Согласно прогнозу, в следующем, 2021-м, году ВВП России сократится на 4%. Эксперты отметили, что российская экономика все еще зависит от цен на нефть, при этом падение было значительным. Отметим, что в ноябре ЕБРР прогнозировал рост ВВП России в 2020 году на 1,7%, в 2021-м — на 4%.
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП России в 2020 году упадет на 4,5%. В докладе
 говорится, что страна столкнулась с «двойным шоком» из-за пандемии коронавируса и прекращения сделки ОПЕК+, что повлияло на падение цен на нефть.
Коммерсантъ02:58

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ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году

Газета.Ru04:19

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ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%

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ЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5% по итогам года

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Тройной шок и экономическая политика

Ведомости11 мая в 16:34
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 12:20, Ашберн
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«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
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Общество

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Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
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РИА Новости 11:06
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Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
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Наука

У китайских летучих мышей нашли близкий к SARS-CoV-2 коронавирус

Проанализировав образцы легких, печени и фекалий более 200 летучих мышей из провинции Юннань, ученые нашли в них следы вируса RmYN02, близкого родственника коронавируса нового типа.
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Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая

Минск, 13 мая 2020, 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске.
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Чемпионат Италии возобновится 13 июня

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Госдума приняла закон о дистанционном голосовании

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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
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Политика

МИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России

Министерство иностранных дел России отреагировало на появившиеся в западных СМИ фейки о якобы занижении смертности от коронавируса в стране.
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Общество

В США повысили прогноз смертности от коронавируса

Согласно обновленному докладу специалистов из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета, жертвами распространения COVID-19 в США могут стать 147 тысяч человек.
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ОПЕК ухудшила прогноз падения спроса на нефть

ОПЕК ухудшила прогноз снижения мирового спроса на нефть из-за пандемии коронавируса: по итогам 2020 года ожидается падение спроса на 9,07 млн баррелей в сутки, что на 2,23 млн баррелей превышает предыдущий прогноз, следует из майского отчета организации.
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ФРС отвергла требование Трампа об отрицательной ставке

ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку и не планирует рассматривать этот вопрос по требованию американского президента Дональда Трампа, заявил председатель Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.
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Сбербанк продлил обслуживание банковских карт с истекшим сроком

«С 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — говорится в пресс-релизе.
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Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн

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Эмин Агаларов объявил о разводе с Аленой Гавриловой

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Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу

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Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса

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ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в базовую стоимость некоторых прыжков в одиночном и парном фигурном катании.
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Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
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