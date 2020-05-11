Экономика
КоммерсантъЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% в 2020 году
Согласно прогнозу, в следующем, 2021-м, году ВВП России сократится на 4%. Эксперты отметили, что российская экономика все еще зависит от цен на нефть, при этом падение было значительным. Отметим, что в ноябре ЕБРР прогнозировал рост ВВП России в 2020 году на 1,7%, в 2021-м — на 4%.
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с чего всё началось
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП России в 2020 году упадет на 4,5%. В докладе говорится, что страна столкнулась с «двойным шоком» из-за пандемии коронавируса и прекращения сделки ОПЕК+, что повлияло на падение цен на нефть.Коммерсантъ02:58
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 12:20, Ашберн
Общество
Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц
У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН 09:25
Общество
Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса
Глава фонда подчеркнул, что препарат можно применять только по назначению и под наблюдением врача, кроме того, он противопоказан во время беременности.
РИА Новости 09:36
Энергетика
Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%
«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
РБК 11:51
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Общество
Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
РИА Новости 09:21
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Наука
У китайских летучих мышей нашли близкий к SARS-CoV-2 коронавирус
Проанализировав образцы легких, печени и фекалий более 200 летучих мышей из провинции Юннань, ученые нашли в них следы вируса RmYN02, близкого родственника коронавируса нового типа.
ТАСС Наука 09:57
Общество
Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая
Минск, 13 мая 2020, 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске.
REGNUM 06:38
Футбол
Чемпионат Италии возобновится 13 июня
Все 20 команд возобновят тренировки в обычном режиме 18 мая, а рестарт назначен на 13 июня.
Советский спорт 11:48
Политика
Госдума приняла закон о дистанционном голосовании
Госдума на пленарном заседании в среду приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
ТАСС 08:40
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня вчера в 07:34
Здоровье
«Оборудование опасно для пациентов»: врачи рассказали о недостатках российских аппаратов ИВЛ
Российские врачи изначально с опасением относились к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», предположительно из-за которых в больницах Москвы и Санкт-Петербурга произошли пожары, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники.
Forbes 11:38
Наука
Ученые создали вакцину для продления жизни
Ученые разработал уникальную вакцину для продления жизни. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 01:54
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Политика
МИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России
Министерство иностранных дел России отреагировало на появившиеся в западных СМИ фейки о якобы занижении смертности от коронавируса в стране.
RT на русском 11:26
Общество
В США повысили прогноз смертности от коронавируса
Согласно обновленному докладу специалистов из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета, жертвами распространения COVID-19 в США могут стать 147 тысяч человек.
BFM.ru 01:47
Энергетика
ОПЕК ухудшила прогноз падения спроса на нефть
ОПЕК ухудшила прогноз снижения мирового спроса на нефть из-за пандемии коронавируса: по итогам 2020 года ожидается падение спроса на 9,07 млн баррелей в сутки, что на 2,23 млн баррелей превышает предыдущий прогноз, следует из майского отчета организации.
ТАСС 08:43
Единоборства
Президент UFC сообщил, что Хабиб не готов драться с Гэтжи летом
Vprognoze.ru 08:00
Экономика
ФРС отвергла требование Трампа об отрицательной ставке
ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку и не планирует рассматривать этот вопрос по требованию американского президента Дональда Трампа, заявил председатель Федеральной резервной системы, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл.
Взгляд.ру 10:58
Общество
Сбербанк продлил обслуживание банковских карт с истекшим сроком
«С 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 11:34
Кино
Актеры трилогии «Назад в будущее» встретились онлайн
Piter.tv вчера в 04:55
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов объявил о разводе с Аленой Гавриловой
В среду, 13 мая, Эмин Агаларов объявил о расставании с женой, моделью Аленой Гавриловой.
Passion.ru 11:54
Кино
Вышел трейлер триллера «Неистовый» с Расселом Кроу
Компания Solstice Studios опубликовала трейлер фильма «Неистовый», главную роль в котором исполнил австралиец Рассел Кроу.
News.ru 06:04
Наука
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Lenta.ru 08:17
Фигурное катание
ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании
Международный союз конькобежцев (ISU) внес изменения в базовую стоимость некоторых прыжков в одиночном и парном фигурном катании.
Реальное время вчера в 03:36
Футбол
Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25