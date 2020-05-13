Экономика
РИА НовостиЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
ВВП России в 2020 году сократится на 4,5 процента из-за снижения цен на нефть и коронавируса, в 2021 году российская экономика вырастет на четыре процента, следует из весеннего отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).
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Школьные экзамены могут приравнять к ЕГЭ
Промежуточные итоги школьной аттестации могут приравнять к результатам ОГЭ и ЕГЭ.
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Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
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РИА Новости 11 мая в 10:09
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Москва, 10 мая 2020, 11:28 — REGNUM В России за прошедшие сутки выявлено 11 012 случаев заражения коронавирусом в 83 регионах.
REGNUM 10 мая в 04:28
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РИА Новости 03:21
Общество
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Горвласти сообщили, когда в Калининграде завершится учебный год
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Новый Калининград.Ru 02:52
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Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет К слову, это не единственное изменение во внешности, к которому стремятся дети Бородиной.
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По словам губернатора, в ближайшее время в курской БСМП откроется 260 новых коек, а затем там же еще 325.
Kurskcity.ru 03:37
Общество
«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
Здоровье
Медики советуют россиянам после самоизоляции обратиться к психологу
Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал, что после карантина жизнь россиян может усложниться рядом психических расстройств, среди которых возможны посттравматическое стрессовое расстройство, генерализированное тревожное расстройство, панические настроения, а также соматоформные расстройства.
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Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
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Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
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Общество
В Гидрометцентре пообещали «неоднородное» лето
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Политика
Контроль на границе Австрии и Германии снимут 15 июня
Контроль на границе Австрии и Германии, введённый в связи с коронавирусной пандемией, будет снят 15 июня.
RT на русском 03:46
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Стрессовая реакция заставила людей меньше беспокоиться
Немецкие ученые выяснили, что воздействие стрессора слабо меняет изначальное беспокойство людей по поводу не связанных со стрессором вещей.
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Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
Летом 1942 года армия оказалась в окружении, Власов попал в плен и добровольно перешел на сторону Третьего рейха.
РИА Новости 11 мая в 18:19
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Штормовой ветер срывает крыши в Забайкалье
Штормовой ветер в Забайкалье Цитата из канала газеты "Вечорка" В Забайкальском крае вновь объявлено штормовое предупреждение.
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Здоровье
На Кубани выявили 96 новых заболевших коронавирусом
Всего на Кубани COVID-19 заболели более 2,2 тысяч жителей, в том числе 118 детей. Из больниц с выздоровлением выписали 741 человека.
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Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
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Кино
Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма Кристофера Нолана
Роберт Паттинсон, исполнитель одной из главных ролей в новом триллере Кристофера Нолана под названием "Довод", в беседе с корреспондентами издания GQ, раскрыл один из секретов проекта.
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Слух: во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из «Повстанцев»
По данным канала Kessel Run Transmissions, во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из мультсериала «Повстанцы» — Сабин Врен.
Игромания.ру 11 мая в 08:05
Политика
Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31