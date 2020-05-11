Экономика
TatCenterЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5%
Разница с прогнозом банка в ноябре, где рост ВВП России прогнозировался на уровне 1,7%, составила 6,2%. Отмечается, что в 2021 году рост российской экономики ожидается на уровне 4%. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала спад ВВП РФ на 4 − 6% в 2020 году.
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с чего всё началось
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП России в 2020 году упадет на 4,5%. В докладе говорится, что страна столкнулась с «двойным шоком» из-за пандемии коронавируса и прекращения сделки ОПЕК+, что повлияло на падение цен на нефть.Коммерсантъ02:58
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Кино
Актер Певцов ответил BadComedian на критику фильма про 9 Мая
URA.Ru вчера в 08:12
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Общество
Правительство отказалось от создания российского аналога «Википедии»
Межведомственная рабочая группа была распущена, пишет Газета.ру. Российские власти планировали создание отечественного аналога «Википедии».
Общественное телевидение России 12:40
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной.
Lenta.ru 07:17
Общество
Минпросвещения решило перенести ЕГЭ-2020
Сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 г. перенесут с 8 июня на более поздний период, сообщили в Минпросвещения.
Ведомости 06:45
Единоборства
Президент UFC сообщил, что Хабиб не готов драться с Гэтжи летом
Vprognoze.ru 08:00
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Шоу-бизнес
61-летний Михаил Ширвиндт стал отцом в третий раз
Вокруг ТВ 08:29
Единоборства
Усик принял вызов на бой от борца Грицая
Украинский боксер Александр Усик ответил борцу Богдана Грицая, который ранее предложил ему провести бой без правил.
Metaratings 11 мая в 11:26
Политика
МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России
Министерство иностранных дел России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 13:47
Общество
Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о коронавирусе
Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор требования об удалении фейков о якобы искусственном происхождении коронавируса, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Rambler News Service 12:14
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
Общество
Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США
RuNews24.ru 08:32
Общество
Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»
Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Энергетика
Отказ Польши от экспорта газа из России в Европу обесценит Baltic Pipe
Газопровод Baltic Pipe рассматривался Польшей как некая палочка-выручалочка, благодаря которой Варшава при отказе от российского газа могла бы получать норвежское сырье, рассказал ФБА "Экономика сегодня" президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.
Экономика сегодня 13:56
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Экономика
Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей.
РИА Новости 11 мая в 10:15
Общество
Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая
Минск, 13 мая 2020, 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске.
REGNUM 06:38
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Политика
Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса
В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
В новой, пятой версии бесплатного движка для создания игр Unreal Engine 5 от Epic Games обещано использование моделей "кинематографического качества".
Вести.Ru 12:14