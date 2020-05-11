с чего всё началось

Разница с прогнозом банка в ноябре, где рост ВВП России прогнозировался на уровне 1,7%, составила 6,2%. Отмечается, что в 2021 году рост российской экономики ожидается на уровне 4%. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала спад ВВП РФ на 4 − 6% в 2020 году.

Общество Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной. 131

Общество Минпросвещения решило перенести ЕГЭ-2020 Сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 г. перенесут с 8 июня на более поздний период, сообщили в Минпросвещения. 1K

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,3K

Политика МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России Министерство иностранных дел России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России. 32

Общество Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о коронавирусе Генеральная прокуратура направила в Роскомнадзор требования об удалении фейков о якобы искусственном происхождении коронавируса, сообщается на сайте надзорного ведомства. 3

Политика Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль» Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. 3

Политика Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. 3,7K

Энергетика Отказ Польши от экспорта газа из России в Европу обесценит Baltic Pipe Газопровод Baltic Pipe рассматривался Польшей как некая палочка-выручалочка, благодаря которой Варшава при отказе от российского газа могла бы получать норвежское сырье, рассказал ФБА "Экономика сегодня" президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов. 7

Экономика Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти» Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. 2,8K

Экономика Путин предложил запустить специальные кредиты на поддержку занятости Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. 324

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 225