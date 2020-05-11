с чего всё началось

Разница с прогнозом банка в ноябре, где рост ВВП России прогнозировался на уровне 1,7%, составила 6,2%. Отмечается, что в 2021 году рост российской экономики ожидается на уровне 4%. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала спад ВВП РФ на 4 − 6% в 2020 году.

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия-24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 187

Общество Заразившийся коронавирусом Песков описал болезнь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Коммерсанту» описал течение болезни после того, как был госпитализирован в больницу с положительным результатом теста на коронавирус. 6

Общество На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились. 353

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,3K

Общество Минобрнауки допускает дистанционное проведение ЕГЭ Единый государственный экзамен (ЕГЭ) целесообразно провести в дистанционном формате в условиях распространения коронавируса COVID-19, говорится в письме Министерства науки и высшего образования в адрес Министерства просвещения, которое отвечает за школьное образование.

Единоборства Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов. 1

Общество Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде". 108

Общество Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов. 214

Музыка Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров. 536

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в госпитале Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в госпитале, сообщает "Спорт-Экспресс".

Здоровье Постояльцы новоселицкого интерната поступили в Изобильненскую больницу В больницу Изобильненского округа поступили постояльцы новоселицкого психоневрологического интерната, где ранее был объявлен карантин по коронавирусу. 2

Авто Очень длинный Lexus LS400 выставили на продажу На аукционе eBay был выставлен на продажу очень длинный Lexus LS400 1998 года выпуска. 1

Политика Украинская оппозиция бойкотировала выступление премьера в Раде Парламентская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" демонстративно вышла из зала парламента после анонса выступления премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля из-за его пренебрежительного отношения к празднованию Дня Победы, заявил сопредседатель политсилы Юрий Бойко.