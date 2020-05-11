Экономика
Вечерняя МоскваЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5 процента в 2020 году
По прогнозам специалистов банка, ВВП России может упасть на 4,5 процента из-за собственно пандемии, а также по причине провала сделки ОПЕК+ в начале марта. Вместе с тем аналитики ожидают рост экономики РФ на четыре процента в 2021 году.
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с чего всё началось
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП России в 2020 году упадет на 4,5%. В докладе говорится, что страна столкнулась с «двойным шоком» из-за пандемии коронавируса и прекращения сделки ОПЕК+, что повлияло на падение цен на нефть.Коммерсантъ02:58
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Общество
ЕГЭ переносится на более поздний срок
Министерство просвещения решило перенести ЕГЭ на другой срок.
Общественная служба новостей 06:11
Здоровье
Названо уникальное свойство коронавируса
Коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, что делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным.
Lenta.ru 20:25
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Кино
Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году
Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
NewInform 10 мая в 22:12
Армия и оружие
Индия выпустила истребители после появления вертолетов ВВС Китая
Военное дело вчера в 06:56
Космос
В дальнем космосе произошел такой взрыв, что в его кратере может поместиться 15 спиральных галактик
По оценке австралийцев, в «кратере» взрыва диаметром под миллион световых лет уместится в ряд 15 галактик, подобных Млечному Пути.
Независимая газета вчера в 11:31
Общество
В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих.
РИА Новости 18:34
Здоровье
Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию
Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Газета.Ru 21:08
Общество
В районе Кангаласского мыса образовался ледяной затор
В районе Кангаласского мыса образовался ледяной затор, за последние сутки наблюдается повышение уровня воды под городом Якутском.
SakhaLife.ru 03:58
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия 08:13
Здоровье
В Алтайском крае до конца недели могут снять часть ограничений
В Алтайском крае до конца текущей недели власти могут снять часть ограничений, введенных ранее из-за эпидемии коронавируса.
Ugpressa.ru 15:23
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Игры
Дракманн сделал из The Last of Us 2 трибуну для политических заявлений
NewInform вчера в 06:33
Политика
Сенатор Грэм раскрыл детали готовящихся санкций США против КНР
Вашингтон, 13 мая 2020, 00:12 — REGNUM Сенатор-республиканец Линдси Грэм разъяснил детали законопроекта о санкциях США против Китая из-за COVID-19.
REGNUM вчера в 17:12
Экономика
Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии
Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса.
ТАСС 05:56
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.
RT на русском 11:59
Гаджеты
AMD раскрыла подготовку хромбука Lenovo на процессоре Ryzen Pro
На своём сайте компания AMD в разделе «Купить ноутбуки на базе AMD» упоминает версию ноутбука Lenovo Chromebook C330 на процессоре Ryzen 5 Pro 3500U.
3DNews 06:22
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
Футбол
Аэрофлот останется спонсором «Манчестер Юнайтед»
Аэрофлот продолжает спонсировать футбольный клуб «Манчестер Юнайтед», утверждает телеграм-канал «Незыгарь».
Спорт день за днем вчера в 10:45
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей
Симферополь, 13 мая 2020, 17:39 — REGNUM Более десяти новых кораблей в ближайшее время поступит в распоряжение Черноморского флота.
REGNUM 10:39
Общество
Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса
После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
Политика
Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году
Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.
Парламентская газета 17:01
Общество
В Курске из БСМП уволился главврач
Мильцын прибыл в Курск из Москвы, в декабре его назначили на должность главврача БСМП.
Kursk.com 14:51
Гаджеты
Главу компании Xiaomi поймали на использовании iPhone
Через некоторое время глава китайской компании удалил пост, и переопубликовал его со смартфона Xiaomi.
Astera 09:15
Общество
Госдума приняла закон о реформе ОСАГО
Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ 09:27
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру 16:24
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
Футбол
Семин ответил на слухи о своей отставке из «Локомотива»
Наставник «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слухи о своей грядущей отставке с поста главного тренера ФК.
ProstoProSport 10:02