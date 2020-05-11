с чего всё началось

По прогнозам специалистов банка, ВВП России может упасть на 4,5 процента из-за собственно пандемии, а также по причине провала сделки ОПЕК+ в начале марта. Вместе с тем аналитики ожидают рост экономики РФ на четыре процента в 2021 году.

ЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5 процента в 2020 году

Здоровье Названо уникальное свойство коронавируса Коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, что делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным. 2

Происшествия Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора. 904

Кино Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. 7

Общество В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих. 308

Здоровье Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.

Общество В районе Кангаласского мыса образовался ледяной затор В районе Кангаласского мыса образовался ледяной затор, за последние сутки наблюдается повышение уровня воды под городом Якутском.

Общество Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 112

Шоу-бизнес Эмин Агаларов расстается с женой Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года. 55

Экономика Чубайс считает, что «зеленая сделка» ЕС устоит в условиях пандемии Председатель правления УК "Роснано", которая занимается инвестициями в ветроэнергетику, энергоэффективность и инновационные технологии, Анатолий Чубайс считает, что объявленная Еврокомиссией "Зеленая сделка" по переходу на экологичную экономику не сорвется из-за пандемии коронавируса. 50

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений Роспотребнадзор выпустил рекомендации для предприятий различных сфер деятельности по поэтапному снятию ограничений в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции. 11

Гаджеты AMD раскрыла подготовку хромбука Lenovo на процессоре Ryzen Pro На своём сайте компания AMD в разделе «Купить ноутбуки на базе AMD» упоминает версию ноутбука Lenovo Chromebook C330 на процессоре Ryzen 5 Pro 3500U.

Политика Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 3,5K

Общество Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде". 257

Политика Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников. 1

Общество В Курске из БСМП уволился главврач Мильцын прибыл в Курск из Москвы, в декабре его назначили на должность главврача БСМП. 5

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 117