Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5 процента в 2020 году

По прогнозам специалистов банка, ВВП России может упасть на 4,5 процента из-за собственно пандемии, а также по причине провала сделки ОПЕК+ в начале марта. Вместе с тем аналитики ожидают рост экономики РФ на четыре процента в 2021 году.
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП России в 2020 году упадет на 4,5%. В докладе
 говорится, что страна столкнулась с «двойным шоком» из-за пандемии коронавируса и прекращения сделки ОПЕК+, что повлияло на падение цен на нефть.
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