Экономика
Вечерняя МоскваЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5 процента в 2020 году
По прогнозам специалистов банка, ВВП России может упасть на 4,5 процента из-за собственно пандемии, а также по причине провала сделки ОПЕК+ в начале марта. Вместе с тем аналитики ожидают рост экономики РФ на четыре процента в 2021 году.
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с чего всё началось
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП России в 2020 году упадет на 4,5%. В докладе говорится, что страна столкнулась с «двойным шоком» из-за пандемии коронавируса и прекращения сделки ОПЕК+, что повлияло на падение цен на нефть.Коммерсантъвчера в 02:58
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Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних братьев на Чукотке
На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего и семилетнего мальчика из поселка Беринговский.
Интерфакс 01:57
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество
Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило
В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
Tvtver.ru вчера в 07:09
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Экономика
Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса.
ТАСС вчера в 17:33
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 96 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 14 мая зафиксировано 96 новых случаев коронавируса.
Регион 64 01:43
Экономика
Малому бизнесу и ИП спишут квартальные налоги и взносы
Президент России Владимир Путин выступил с предложением о списании налогов и страховых взносов для малого и среднего бизнеса из списка отраслей, пострадавших от коронавируса.
Афанасий-бизнес вчера в 06:30
Общество
В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом
Суточный прирост составил менее 10 тыс. человек впервые со 2 мая. Накануне он составил 10 028 человек.
Коммерсантъ 03:37
Экономика
Аренда квартир станет дешевле после пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в одночасье сломала логику развития отечественного рынка недвижимости.
Live24 01:00
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня 12 мая в 07:34
Происшествия
В Челябинской области умер пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:07
Здоровье
Выявлен еще один нетипичный симптом коронавируса
В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде симптома "острого живота" и повышения температуры тела.
Газета.Ru 03:35
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
Кино
Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
Здоровье
Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам с предупреждением
Врач-инфекционист обратился к бравирующим гражданам, не воспринимающим пандемию всерьез.
ФАН 02:11
Общество
В России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперштаб.
ТК Звезда 11 мая в 03:54
Авто
BMW запустила производство новых BMW X6 в Калининграде
Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d (249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.).
Автоновости дня 12 мая в 04:44
Происшествия
Более 10 тыс. человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 10:08 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 10 613 человек.
REGNUM 03:08
Здоровье
В Дагестане выявили недостаток лекарств и тестов в медучреждениях
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 01:16
Гаджеты
Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone
Пользователи Сети уличили Лея Цзуна, главу компании Xiaomi, который пропагандирует смартфоны своего производства, в использовании iPhone.
Экономика сегодня вчера в 07:17
Авто
Продажи новой «ГАЗели» начали в России
В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
Наука
Опубликовано обзорное исследование по эпидемиологии, диагностике и терапии Covid-19
Авторы работы подчеркивают, что ключевую роль в патогенезе тяжелых форм Covid-19 играет так называемый цитокиновый шторм.
Naked Science вчера в 12:57
Общество
Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом
Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.
ТАСС 02:43
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Мэр городского округа в Оренбургской области заразился коронавирусом
Глава Гайского городского округа в Оренбургской области Олег Папунин заразился коронавирусом, 24 сотрудника администрации в связи с этим ушли на самоизоляцию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства области.
ТАСС 03:00
Общество
В РФ выявили более 252 тыс. носителей коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в России исследования подтвердили 9974 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:44
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14