Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5 процента в 2020 году

По прогнозам специалистов банка, ВВП России может упасть на 4,5 процента из-за собственно пандемии, а также по причине провала сделки ОПЕК+ в начале марта. Вместе с тем аналитики ожидают рост экономики РФ на четыре процента в 2021 году.
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с чего всё началось
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП России в 2020 году упадет на 4,5%. В докладе
 говорится, что страна столкнулась с «двойным шоком» из-за пандемии коронавируса и прекращения сделки ОПЕК+, что повлияло на падение цен на нефть.
Коммерсантъвчера в 02:58

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ВВП Латвии в 2020 году сократится на 7% — ЕБРР

REGNUMвчера в 09:36

ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году

Газета.Ruвчера в 04:19

ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% в 2020 году

ТАССвчера в 01:01

ЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5% по итогам года

РБКвчера в 02:24

ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%

РИА Новостивчера в 01:09

ЕБРР предсказал падение ВВП России на 4,5%

Московский Комсомолецвчера в 03:10

Тройной шок и экономическая политика

Ведомости11 мая в 16:34
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Эмин Агаларов разводится с женой

Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Возбуждено уголовное дело о гибели двух малолетних братьев на Чукотке

На Чукотке возбуждено уголовное дело по факту гибели шестилетнего и семилетнего мальчика из поселка Беринговский.
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Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
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Общество

Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило

В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок.
Tvtver.ru вчера в 07:09
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Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
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Экономика

Кабмин выделил 23,4 млрд рублей на поддержку российских авиакомпаний

Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса.
ТАСС вчера в 17:33
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Здоровье

В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 96 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 14 мая зафиксировано 96 новых случаев коронавируса.
Регион 64 01:43
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Экономика

Малому бизнесу и ИП спишут квартальные налоги и взносы

Президент России Владимир Путин выступил с предложением о списании налогов и страховых взносов для малого и среднего бизнеса из списка отраслей, пострадавших от коронавируса.
Афанасий-бизнес вчера в 06:30
Общество

В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом

Суточный прирост составил менее 10 тыс. человек впервые со 2 мая. Накануне он составил 10 028 человек.
Коммерсантъ 03:37
Экономика

Аренда квартир станет дешевле после пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса в одночасье сломала логику развития отечественного рынка недвижимости.
Live24 01:00
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня 12 мая в 07:34
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Происшествия

В Челябинской области умер пациент с коронавирусом

Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:07
Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
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Выявлен еще один нетипичный симптом коронавируса

В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде симптома "острого живота" и повышения температуры тела.
Газета.Ru 03:35
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Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2" актрисой Марией Ароновой.
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Здоровье

Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам с предупреждением

Врач-инфекционист обратился к бравирующим гражданам, не воспринимающим пандемию всерьез.
ФАН 02:11
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Общество

В России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперштаб.
ТК Звезда 11 мая в 03:54
Авто

BMW запустила производство новых BMW X6 в Калининграде

Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d (249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.).
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Происшествия

Более 10 тыс. человек обследовали на коронавирус в Петербурге за сутки

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 10:08 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 10 613 человек.
REGNUM 03:08
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Здоровье

В Дагестане выявили недостаток лекарств и тестов в медучреждениях

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 01:16
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Гаджеты

Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone

Пользователи Сети уличили Лея Цзуна, главу компании Xiaomi, который пропагандирует смартфоны своего производства, в использовании iPhone.
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Авто

Продажи новой «ГАЗели» начали в России

В мае компания ГАЗ запустила продажи первой модели перспективного семейства «ГАЗели NN» - City.
Тарантас Ньюс вчера в 04:41
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Наука

Опубликовано обзорное исследование по эпидемиологии, диагностике и терапии Covid-19

Авторы работы подчеркивают, что ключевую роль в патогенезе тяжелых форм Covid-19 играет так называемый цитокиновый шторм.
Naked Science вчера в 12:57
Общество

Более 600 сотрудников ФСИН и 145 заключенных заразились коронавирусом

Более 600 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 145 заключенных заразились коронавирусом.
ТАСС 02:43
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Общество

Мэр городского округа в Оренбургской области заразился коронавирусом

Глава Гайского городского округа в Оренбургской области Олег Папунин заразился коронавирусом, 24 сотрудника администрации в связи с этим ушли на самоизоляцию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства области.
ТАСС 03:00
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Общество

В РФ выявили более 252 тыс. носителей коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в России исследования подтвердили 9974 новых случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:44
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
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