с чего всё началось

По прогнозам специалистов банка, ВВП России может упасть на 4,5 процента из-за собственно пандемии, а также по причине провала сделки ОПЕК+ в начале марта. Вместе с тем аналитики ожидают рост экономики РФ на четыре процента в 2021 году.

ЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5 процента в 2020 году

Политика Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер. 4

Политика NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России. 525

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 1,9K

Экономика Малому бизнесу и ИП спишут квартальные налоги и взносы Президент России Владимир Путин выступил с предложением о списании налогов и страховых взносов для малого и среднего бизнеса из списка отраслей, пострадавших от коронавируса.

Общество В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом Суточный прирост составил менее 10 тыс. человек впервые со 2 мая. Накануне он составил 10 028 человек.

Происшествия В Челябинской области умер пациент с коронавирусом Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.

Здоровье Выявлен еще один нетипичный симптом коронавируса В процессе лечения у обоих пациентов появилась отрицательная динамика в виде симптома "острого живота" и повышения температуры тела. 19

Общество В России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса За последние сутки в России выявлено 11 656 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, сообщает оперштаб.

Авто BMW запустила производство новых BMW X6 в Калининграде Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d (249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.). 37

Гаджеты Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone Пользователи Сети уличили Лея Цзуна, главу компании Xiaomi, который пропагандирует смартфоны своего производства, в использовании iPhone. 84

Наука Опубликовано обзорное исследование по эпидемиологии, диагностике и терапии Covid-19 Авторы работы подчеркивают, что ключевую роль в патогенезе тяжелых форм Covid-19 играет так называемый цитокиновый шторм.

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 511

Общество Мэр городского округа в Оренбургской области заразился коронавирусом Глава Гайского городского округа в Оренбургской области Олег Папунин заразился коронавирусом, 24 сотрудника администрации в связи с этим ушли на самоизоляцию, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства области. 5