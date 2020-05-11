с чего всё началось

Согласно прогнозу ЕБРР в 2020 году ВВП России упадет на 4,5%, а в 2021 году вырастет на 4%.

ЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5% в 2020 году

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 1,3K

Общество В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая. 4

Политика Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. 4,4K

Хоккей Вадим Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ по мнению хоккеистов Пресс-служба КХЛ объявила, что форвард московского «Динамо» Вадим Шипачев был признан лучшим игроком в сезоне-2019/2020 по мнению хоккеистов лиги.

Политика МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России. 422

Общество В России перенесли ЕГЭ из-за коронавируса В условиях пандемии коронавируса старт выпускных экзаменов сперва перенесли с 25 мая на 8 июня. 1,1K

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,4K

Происшествия В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.

Шоу-бизнес Екатерина Климова проговорилась о воссоединении с Гелой Месхи Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги никогда не называли причин расставания.

Общество В каком режиме заработают школы после открытия Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 95

Общество Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину против коронавируса Сбербанк предложил сотрудникам принять участие в тестировании лекарства против коронавируса.

Футбол Бывший голкипер «Ювентуса» назвал коронавирус обычным гриппом Экс-вратарь туринского «Ювентуса» Стефано Таккони заявил, что не верит в серьезность ситуации с коронавирусом, передает Football Italia.

Здоровье Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса Ключевую роль в протекании болезни играет чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2. 8

Футбол Защитник «Спартака» Жиго заинтересовал «Лион» Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго попал в сферу трансферных интересов французского "Лиона", сообщает издание L'Équipe.

Экономика ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не собирается вводить отрицательную базовую процентную ставку и даже не рассматривает этот вопрос. 5

Политика Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе. 329

Авто Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей Российские дилеры Skoda объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки в мае. Максимальная выгода может составить 300 000 рублей. 75

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 6