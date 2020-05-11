Экономика

АБНАБНЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5% в 2020 году

Согласно прогнозу ЕБРР в 2020 году ВВП России упадет на 4,5%, а в 2021 году вырастет на 4%.
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП России в 2020 году упадет на 4,5%. В докладе
 говорится, что страна столкнулась с «двойным шоком» из-за пандемии коронавируса и прекращения сделки ОПЕК+, что повлияло на падение цен на нефть.
Коммерсантъ02:58

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ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году

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ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%

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Тройной шок и экономическая политика

Ведомости11 мая в 16:34
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 17:13, Ашберн
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РИА Новости 15:27
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
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Ключевую роль в протекании болезни играет чрезмерная реакция иммунной системы на возбудитель, которым выступает SARS-CoV-2.
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Защитник «Спартака» Жиго заинтересовал «Лион»

Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго попал в сферу трансферных интересов французского "Лиона", сообщает издание L'Équipe.
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ФРС США не собирается вводить отрицательную ставку

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Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций

Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
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В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
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Башаров душил жену, когда она была на третьем месяце беременности

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Рада не поддержала резолюцию партии Зеленского на тему Дня Победы

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