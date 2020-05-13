Экономика
АБНЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5% в 2020 году
Согласно прогнозу ЕБРР в 2020 году ВВП России упадет на 4,5%, а в 2021 году вырастет на 4%.
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с чего всё началось
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП России в 2020 году упадет на 4,5%. В докладе говорится, что страна столкнулась с «двойным шоком» из-за пандемии коронавируса и прекращения сделки ОПЕК+, что повлияло на падение цен на нефть.Коммерсантъвчера в 02:58
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Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Общество
Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ
Минпросвещения решило перенести сдачу единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок.
BFM.ru вчера в 06:21
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
Известия вчера в 22:24
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия вчера в 07:01
Здоровье
Врач-инфекционист обратился к COVID-диссидентам с предупреждением
Врач-инфекционист обратился к бравирующим гражданам, не воспринимающим пандемию всерьез.
ФАН 02:11
Экономика
Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%
Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
Армия и оружие
В Россию вернулся десятый самолёт с помогавшими в Италии военными
RT на русском вчера в 20:06
Политика
В Тюменской области не исключают объединения с ХМАО и ЯНАО
Депутат Госдумы от Тюменской области Павел Дорохин заявил, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут быть объединены в 2021 году.
Газета.Ru вчера в 14:35
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Экономика
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.
REGNUM 01:50
Здоровье
В Саратовской области выявили 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2
В Саратовской области на 13 мая общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 1317, за сутки подтвердились 85 тестов.
REGNUM вчера в 03:01
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
Общество
Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
Общество
В США мясо оказалось недоступным для простых американцев
В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых.
Lenta.ru 00:33
Происшествия
В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
Здоровье
13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт вчера в 03:11
Общество
Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса
По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей.
Эхо Москвы вчера в 22:24
Общество
В Оренбуржье с коронавирусом госпитализирован глава Гая
Оренбург, 14 мая 2020, 08:53 — REGNUM В Оренбургской области глава Гайского городского округа Олег Папунин прошёл тестирование на коронавирус, получен положительный результат теста, сообщает телеграм-канал Пул№56.
REGNUM 01:53
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Госдума приняла закон о реформе ОСАГО
Государственная дума приняла в третьем чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
РИА Новости вчера в 13:18
Политика
СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия вчера в 05:44
Общество
Куйвашев подписал указ, разрешающий гулять по улицам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий жителям региона гулять на свежем воздухе и заниматься спортом на улице.
Политсовет 00:48
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Общество
ВОЗ допустила эволюцию коронавируса в эндемическую инфекцию
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан считает, что коронавирусная инфекция может никогда не исчезнуть.
Известия вчера в 22:10
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41