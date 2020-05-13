с чего всё началось

Согласно прогнозу ЕБРР в 2020 году ВВП России упадет на 4,5%, а в 2021 году вырастет на 4%.

ЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5% в 2020 году

Общество Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ Минпросвещения решило перенести сдачу единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок. 1,1K

Происшествия Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми. 22

Происшествия Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора. 934

Экономика Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10% Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс». 6

Политика На Украине раскрыли новый обман МВФ Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. 6

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 1,5K

Единоборства Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии. 9

Экономика В России построят 25 заводов для утилизации отходов Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ. 124

Общество В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете». 1K

Общество Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов. 419

Общество В США мясо оказалось недоступным для простых американцев В США на фоне развернувшегося мясного кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, мясо оказалось недоступным для простых американцев, превратившись в еду исключительно для богатых. 18

Общество Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей. 7

Общество В Оренбуржье с коронавирусом госпитализирован глава Гая Оренбург, 14 мая 2020, 08:53 — REGNUM В Оренбургской области глава Гайского городского округа Олег Папунин прошёл тестирование на коронавирус, получен положительный результат теста, сообщает телеграм-канал Пул№56.

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 502

Политика СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды. 27

Общество Куйвашев подписал указ, разрешающий гулять по улицам Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий жителям региона гулять на свежем воздухе и заниматься спортом на улице. 10

Политика Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль» Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы. 13