Экономика

АБНАБНЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5% в 2020 году

Согласно прогнозу ЕБРР в 2020 году ВВП России упадет на 4,5%, а в 2021 году вырастет на 4%.
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП России в 2020 году упадет на 4,5%. В докладе
 говорится, что страна столкнулась с «двойным шоком» из-за пандемии коронавируса и прекращения сделки ОПЕК+, что повлияло на падение цен на нефть.
Коммерсантъ02:58

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ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году

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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
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