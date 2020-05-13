Отмечается, что причины снижения ВВП — негативные последствия пандемии коронавируса и прекращение действия сделки ОПЕК+, ускорившее падение цен на нефть. По данным экспертов ЕБРР, в 2021 году ожидается рост российской экономики на 4%.

ЕБРР дал прогноз по сокращению ВВП России в 2020 году

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