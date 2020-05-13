Лондон, 13 мая 2020, 09:01 — REGNUM Прогноз о падении российской экономики в 2020 году на 4,5% из-за «двойного удара» — пандемии коронавируса и падения нефтяных цен, дал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

ЕБРР спрогнозировал падение экономики России в 2020 году на 4,5%

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