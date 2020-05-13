Экономика
REGNUMЕБРР спрогнозировал падение экономики России в 2020 году на 4,5%
Лондон, 13 мая 2020, 09:01 — REGNUM Прогноз о падении российской экономики в 2020 году на 4,5% из-за «двойного удара» — пандемии коронавируса и падения нефтяных цен, дал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
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Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
РИА Новости вчера в 18:13
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Происшествия
В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
Семьдесят четыре новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц рекордное количество – 66 человек, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии
Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости вчера в 18:27
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Компания выпустила официальный SDK сегодня, а обновленные образы с операционной системой стали доступны для разработчиков на портале MSDN.
3DNews 02:25
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Происшествия
В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет
На востоке Москвы в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:13
Общество
В Саратовской области за сутки выявили 92 заболевших COVID-19
Еще 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией выявили за сутки в Саратовской области, их общее число увеличилось до 1168, сообщил в понедельник областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 11 мая в 02:59
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM вчера в 11:01
Игры
По мотивам мультсериала Гильермо дель Торо делают игру Trollhunters
Кинокомпания DreamWorks совместно со студиями Bandai Namco Entertainment Europe, Outright Games, Universal Games и Digital Platforms выпустит игру по мотивам знаменитого мультсериала Гильермо дель Торо «Охотники на троллей».
Игромания.ру вчера в 11:26
Происшествия
Уральский производитель ИВЛ прокомментировал возгорания в больницах
Известия вчера в 07:13
Музыка
Новый клип Little Big набрал почти 19 млн просмотров
Клип на песню коллектива Little Big "Hypnodancer", опубликованный на официальном Youtube-канале группы еще 8 мая, набрал уже почти 19 млн просмотров.
Газета.Ru вчера в 08:09
Общество
90-летняя японка признана самым пожилым геймером в мире
Жительница Японии Хамако Мори попала в Книгу рекордов Гиннесса.
МИР 24 вчера в 23:24
Экономика
Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов
По данным НБКИ снижение уровня одобрения произошло за счет граждан с низким кредитным рейтингом.
РБК 01:31
Авто
Автомобили Skoda снова подешевели на 300 тыс. рублей
Российские дилеры Skoda объявили акцию для желающих приобрести автомобили марки в мае. Максимальная выгода может составить 300 000 рублей.
Тарантас Ньюс 01:38
Общество
Доктор Мясников развеял новые мифы о коронавирусе
Доктор Мясников развеял миф о коронавирусе и "смертельных инъекциях".
Российская газета вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Рианна снялась в откровенной фотосессии своего бренда
Американская поп-певица Рианна снялась в нижнем белье для своего бренда Savage x Fenty, который на днях отметил свой второй день рождения.
Sunmag.me вчера в 08:50
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Политика
Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США
Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
Evo-rus.com вчера в 16:11
Общество
В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
Спорт
Умер главный тренер женской сборной России по борьбе
Главный тренер женской российской сборной по борьбе Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет.
Коммерсантъ 01:57
Общество
В Липецкой области сняли режим самоизоляции
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял решение с 13 мая приостановить на территории региона действие режима обязательной самоизоляции, а также пропускного режима, которые были введены в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 14:50
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Лукашенко заявил о «значительном» снижении случаев пневмонии в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что у него была настороженность по эпидемиологической ситуации на фоне проведения военного парада в Минске по случаю 75-летия Победы, однако число случаев пневмонии в белорусской столице снизилось.
РИА Новости вчера в 15:33
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке опустились по итогам торгов на 0,6 доллара и составили 24,14 доллара за баррель.
Банки.ру вчера в 01:22
Политика
«Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте
В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.
Дождь вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, как отнеслась к свадьбе бывшего мужа
Как рассказывает актриса, они с Ильёй учились в одной школе, он стал её первой любовью, и всё это в итоге вылилось в закономерную свадьбу.
Bimru.ru вчера в 13:50
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08