с чего всё началось

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%. Об этом сообщает РИА "Новости". Экономическое падение связано, в первую очередь, с пандемией коронавируса, которая парализовала глобальный спрос на нефть.

ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году

Общество Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ Минпросвещения решило перенести сдачу единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок. 686

Общество В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета». 437

Общество Мишустин рассчитывает на активизацию работы по выплатам медикам Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что Минздрав активизирует работу по выплатам медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, а руководители регионов страны также проявят большую активность в этом вопросе. 6

Общество Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха. 657

Здоровье 89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. 582

Общество МВД предложило менять просроченные паспорта и права до конца года Прием заявлений на получение или замену паспортов и водительских прав, действие которых истекает к 15 июля, продлится до 31 декабря, следует из проекта приказа МВД РФ, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов. 1

Экономика Страховку по ряду вкладов поднимут до 10 млн рублей Сегодня в случае проблем у банка можно вернуть не более 1,4 миллиона рублей, но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения, прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин. 19

Общество Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей Минкомсвязь РФ запустила на сайте Госуслуг сервис для оформления единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 15 лет включительно. 3,3K

Шоу-бизнес Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в очередной раз побаловала своих поклонников кадрами домашней самоизоляции, продемонстрировав "горячий" кадр. 1

Здоровье Требование анализа на коронавирус в больницах назвали незаконным В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования заявили, что требования медицинских организаций от пациентов предоставлять результаты анализа на коронавирус COVID-19 являются незаконными. 8

Политика Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. 851

Общество 100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.

Общество В Воронежской области продлили режим самоизоляции Власти Воронежской области продлили до 31 мая в регионе режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе губернатора Александра Гусева. 9

Авто ВТБ запускает кредитование Honda по ставкам от 0,1% годовых ВТБ предлагает специальную программу кредитования новых автомобилей бренда Honda и мотоциклов моделей GL1800 (Gold Wing), CB300R и CRF250Rally.

Наука Известно, какие эмоции вызывает режим многозадачности Известно, что офисные работники чаще всего сталкиваются с режимом многозадачности.

Армия и оружие Черноморский флот России отмечает 237-ю годовщину своего создания Флот готовится принять новые военные суда Черноморский флот России, который сегодня отмечает 237-ю годовщину своего создания, примет в этом году в свое распоряжение 16 новых кораблей, сообщает РИА Новости. 2

Футбол «Локомотив» объявит об уходе Сёмина в четверг или пятницу Как сообщает инсайдер Нобель Арустамян в своём Telegram-канале, в четверг или пятницу «железнодорожники» объявят об уходе Юрия Сёмина.