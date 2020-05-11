Экономика
Газета.RuЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%. Об этом сообщает РИА "Новости". Экономическое падение связано, в первую очередь, с пандемией коронавируса, которая парализовала глобальный спрос на нефть.
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с чего всё началось
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП России в 2020 году упадет на 4,5%. В докладе говорится, что страна столкнулась с «двойным шоком» из-за пандемии коронавируса и прекращения сделки ОПЕК+, что повлияло на падение цен на нефть.Коммерсантъ02:58
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Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
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Власти Москвы аннулировали больше 60 тысяч электронных пропусков у пациентов с коронавирусом и ОРВИ, пишет ТАСС со ссылкой на столичный Департамент информационных технологий.
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Рамблер 08:15
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Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
Известия вчера в 12:30
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3DNews 11 мая в 10:09
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Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Политика
В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова
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Газета.Ru 05:02
Космос
Возможность образования жизни на Марсе опровергли
Как отмечается, на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для образования жизни на Марсе, сообщает "Радиус".
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В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
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Путин заявил о сокращении доходов бюджета
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Градоначальник в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта "Мой социальный помощник".
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Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
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