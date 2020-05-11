Экономика

Газета.RuГазета.RuЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%. Об этом сообщает РИА "Новости". Экономическое падение связано, в первую очередь, с пандемией коронавируса, которая парализовала глобальный спрос на нефть.
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП России в 2020 году упадет на 4,5%. В докладе
 говорится, что страна столкнулась с «двойным шоком» из-за пандемии коронавируса и прекращения сделки ОПЕК+, что повлияло на падение цен на нефть.
Коммерсантъ02:58

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ЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5%

ИА Красная Весна03:17

ЕБРР предсказал падение ВВП России на 4,5%

Московский Комсомолец03:10

ЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5% по итогам года

РБК02:24

ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году

Газета.Ru04:19

ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%

РИА Новости01:09

ЕБРР прогнозирует падение ВВП России на 4,5% в 2020 году

ТАСС01:01

Тройной шок и экономическая политика

Ведомости11 мая в 16:34
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 10:50, Ашберн
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BFM.ru 06:37
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Выплаты семьям с детьми утвердило правительство

Правительство РФ утвердило выплаты для семей с детьми, которые ранее анонсировал Владимир Путин.
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Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
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Политика

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Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
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Наука

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Армия и оружие

Сирийцы заблокировали военную колонну США в Эль-Хасеке

В сирийской провинции Эль-Хасеке жители населенных пунктов Дашдашия и Кахира заблокировали проезд колонны с военной техникой армии США, сообщает агентство САНА.
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Джиган рассказал в эфире у Тимати о лечении от наркозависимости

Джиган рассказал своему другу Тимати, с которым у него случился конфликт как раз на почве наркозависимости, о трех неделях в столичной реабилитационной клинике.
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Единоборства

Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая

Украинский боксёр Александр Усик ответил своему соотечественнику, борцу Богдану Грицаю, который вызвал его на бой без правил.
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Общество

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

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Общество

Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
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Intel представит новый восьмиядерный процессор Core i9-10885H

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Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

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Известия 09:53
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Здоровье

Перспектива ситуации с коронавирусом в России встревожила врачей

Главный врач Клинической больницы № 1 МЕДСИ, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко рассказала, что российские врачи с тревогой ожидают дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в стране.
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Общество

В Москве аннулировали 60 тысяч электронных пропусков

Власти Москвы аннулировали больше 60 тысяч электронных пропусков у пациентов с коронавирусом и ОРВИ, пишет ТАСС со ссылкой на столичный Департамент информационных технологий.
Газета.Ru 10:16
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Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом.
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Происшествия

Мэра Инты подозревают в злоупотреблении полномочиями

Ларису Титовец подозревают в злоупотреблении полномочиями.
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Гаджеты

EMUI 10.0.0.178 приносит на Huawei Honor 10 поддержку внешних дисплеев

Среди новых функций, которые получили владельцы смартфона, отмечаются возможность зеркалирования дисплея, простая передача файлов между смартфоном и поддерживаемыми ноутбуками Huawei, возможность транслировать экран в ходе видеозвонка, а также поддержка интеллектуальной зарядки, призванной продлить срок жизни аккумулятора смартфона.
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Экономика

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов.
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Политика

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РБК 09:09
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Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
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Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

В Facebook заявили, что Instagram-аккаунт главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова был заблокирован из-за санкций против него, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:02
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Космос

Возможность образования жизни на Марсе опровергли

Как отмечается, на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для образования жизни на Марсе, сообщает "Радиус".
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Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
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Экономика

Путин заявил о сокращении доходов бюджета

На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
РИА Новости 07:22
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Общество

Собянин анонсировал скорое открытие МФЦ

Градоначальник в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта "Мой социальный помощник".
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Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

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