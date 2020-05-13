с чего всё началось

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%. Об этом сообщает РИА "Новости". Экономическое падение связано, в первую очередь, с пандемией коронавируса, которая парализовала глобальный спрос на нефть.

ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году

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