Экономика
Газета.RuЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%. Об этом сообщает РИА "Новости". Экономическое падение связано, в первую очередь, с пандемией коронавируса, которая парализовала глобальный спрос на нефть.
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с чего всё началось
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП России в 2020 году упадет на 4,5%. В докладе говорится, что страна столкнулась с «двойным шоком» из-за пандемии коронавируса и прекращения сделки ОПЕК+, что повлияло на падение цен на нефть.Коммерсантъ02:58
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