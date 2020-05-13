Экономика

Газета.RuГазета.RuЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%. Об этом сообщает РИА "Новости". Экономическое падение связано, в первую очередь, с пандемией коронавируса, которая парализовала глобальный спрос на нефть.
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП России в 2020 году упадет на 4,5%. В докладе
 говорится, что страна столкнулась с «двойным шоком» из-за пандемии коронавируса и прекращения сделки ОПЕК+, что повлияло на падение цен на нефть.
Коммерсантъ02:58

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ЕБРР предсказал падение ВВП России на 4,5%

Московский Комсомолец03:10

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ЕБРР спрогнозировал падение ВВП России на 4,5% по итогам года

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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 07:20, Ашберн
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