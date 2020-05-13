Экономика
Газета.RuЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%. Об этом сообщает РИА "Новости". Экономическое падение связано, в первую очередь, с пандемией коронавируса, которая парализовала глобальный спрос на нефть.
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с чего всё началось
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает, что ВВП России в 2020 году упадет на 4,5%. В докладе говорится, что страна столкнулась с «двойным шоком» из-за пандемии коронавируса и прекращения сделки ОПЕК+, что повлияло на падение цен на нефть.Коммерсантъ02:58
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По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
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REGNUM 07:11
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Путин заявил об окончании нерабочих дней в России
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Газета.Ru вчера в 01:32
Финансы
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Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
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RT на русском 01:52
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Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
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Компания Chevrolet представила две полицейские версии внедорожника Chevrolet Tahoe нового поколения.
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Польша продлила закрытие своих границ в связи с эпидемией коронавируса до 12 июня, говорится в сообщении МВД страны.
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В России могут ввести дистанционное голосование на выборах
Госдума рассмотрит законопроект о возможности дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
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