с чего всё началось

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%. Об этом сообщает РИА "Новости". Экономическое падение связано, в первую очередь, с пандемией коронавируса, которая парализовала глобальный спрос на нефть.

ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году

Общество Минпросвещения перенесло сроки ЕГЭ Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок. 395

Экономика Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. 410

Общество Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха. 611

Авто BMW запустила производство новых BMW X6 в Калининграде Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d (249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.). 34

Политика Глава Минздрава допустил трансформацию ОМС Москва, 13 мая 2020, 14:11 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко допустил трансформацию системы обязательного медицинского страхования (ОМС), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.

Экономика Минздрав поддержал повышение оплаты труда медиков Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поддерживает повышение оплаты труда медработников и готов проработать этот вопрос, об этом он сообщил на пленарном заседании Госдумы.

Политика Рада приняла закон о запрете возвращения Приватбанка Коломойскому Верховная рада Украины приняла закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в среду поддержали 270 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Авто Toyota выпустила универсал Corolla 2000 Limited с новым двигателем Производители японского автомобильного концерна Toyota представили универсал Corolla 2000 Limited с новым двигателем.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 82

Общество США отказались от использования российских аппаратов ИВЛ Вашингтон, 13 мая 2020, 08:19 — REGNUM Власти Соединенных Штатов решили пока не использовать произведенные в России аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» до выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга. 1,8K

Общество Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова. 259

Общество СК изучает видео с возложением 9 мая цветов к памятнику гитлеровцам Ранее житель Балтийска опубликовал на своей странице в соцсети видео, в котором он возлагает цветы к памятнику солдатам вермахта, расположенному на территории так называемого Сборного иностранного военного захоронения Второй мировой войны.

Авто Новый Chevrolet Tahoe получит версию для полиции Компания Chevrolet представила две полицейские версии внедорожника Chevrolet Tahoe нового поколения.

Общество Польша продлила закрытие границ из-за коронавируса Польша продлила закрытие своих границ в связи с эпидемией коронавируса до 12 июня, говорится в сообщении МВД страны. 1