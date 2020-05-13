ВВП России в 2020 году сократится на 4,5% из-за снижения цен на нефть и коронавируса, в 2021 году российская экономика вырастет на 4%, следует из весеннего отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%

Происшествия В Ленинградской области на остановке нашли грудного ребенка Грудного ребенка нашли оставленным на остановке в пригороде Петербурга Зеленогорске, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Общество В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. 3,1K

Общество США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези. 1,6K

Экономика Власти США разорвали контракт на поставку 10 млн защитных масок Вашингтон, 13 мая 2020, 09:22 — REGNUM Контракт на поставку 10 млн индивидуальных защитных медицинских масок на общую сумму $55 млн разорвало с американской компанией Panthera Worldwide федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA). 9

Общество Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом Наша страна вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19. За истекшие сутки коронавирус в России подтвержден у 10 899 человек.

Здоровье Скворцова назвала причину неправильного ношения защиты медиками Медики не уделяют должного внимания защите при работе с зараженными коронавирусом из-за своего тяжелого психологического состояния, заявила во вторник, 12 мая, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. 69

Энергетика Дефицит бензина вызовет скачок цен в России Аналитики рассказали о том, что к июню в стране может возникнуть дефицит топлива, и в итоге бензин резко подорожает. 6

Происшествия В Усть-Кутском районе выявили два очага коронавируса среди вахтовиков В Усть-Кутском районе зафиксированы два очага коронавируса среди людей, приехавших работать по вахтовому методу.

Кино Определен самый популярный фильм в период самоизоляции Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле. 50

Экономика На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство. 346

Биатлон Драчев назвал внеочередные выборы главы СБР пиром во время чумы Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал внеочередные выборы президента организации пиром во время чумы, передает ТАСС.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов. 21

Шоу-бизнес 61-летняя Мадонна показала попу в прозрачных трусиках 61-летняя Мадонна показала попу в прозрачных трусиках У певицы разглядели импланты ягодиц.

Шоу-бизнес Екатерина Климова призналась, как отнеслась к свадьбе бывшего мужа Актриса утверждает, что её прошлый брак с Ильёй не стал помехой ее дружбе с Еленой Бирюковой, и уж тем более она не стала огорчаться, узнав, что Илья и Елена собираются играть свадьбу. 1

Здоровье Медики советуют россиянам после самоизоляции обратиться к психологу Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич рассказал, что после карантина жизнь россиян может усложниться рядом психических расстройств, среди которых возможны посттравматическое стрессовое расстройство, генерализированное тревожное расстройство, панические настроения, а также соматоформные расстройства. 19

Политика Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша» Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы. 450

Экономика Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина. 376

Общество Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате. 12

Общество В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ. 14

Энергетика Минэнерго США вновь меняет нефтяные прогнозы Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent на 2020 год до 34,13 доллара за баррель с прежних 33,04 доллара, а на 2021 год прогноз улучшен до 47,81 доллара за баррель с 45,62 доллара за баррель, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 461