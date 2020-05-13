ВВП России в 2020 году сократится на 4,5% из-за снижения цен на нефть и коронавируса, в 2021 году российская экономика вырастет на 4%, следует из весеннего отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).

ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%

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