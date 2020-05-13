Экономика
РИА НовостиЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
ВВП России в 2020 году сократится на 4,5% из-за снижения цен на нефть и коронавируса, в 2021 году российская экономика вырастет на 4%, следует из весеннего отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).
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Общество
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ
Правительство РФ сможет принять решение о признании результатов промежуточной аттестации в качестве результатов ОГЭ и ЕГЭ и основания для выдачи аттестатов.
Российская газета вчера в 08:06
Политика
Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
В пост-коронавирусном мире национальные государства укрепят свою роль и общественный вес, а глобализм ограничится объективными потребностями обществ, которые познали обе стороны этой доктрины, пишет сенатор Совфеда Алексей Пушков в своей статье для "Российской газеты".
РИА Новости 00:37
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня вчера в 07:34
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Экономика
Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов
В Национальном бюро кредитных история (НБКИ) указывают, что в апреле гражданам одобряли лишь около 20% заявок на кредит, что является минимальным показателем с 2017 года, когда эксперты начали вести соответствующую статистику.
РБК 01:31
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Политика
Дума ограничила право избираться осужденным по «дадинской статье»
Автор поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия») пояснил «Ведомостям», что у осужденных по перечисленным в законопроекте статьям нет морального права претендовать на выборные должности.
РБК вчера в 13:07
Политика
Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
Генсек ООН Антониу Гутерреш поддержал обращение главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, адресованное парламентским организациям, политикам в США и Евросоюзе, о необходимости отмены односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости 01:06
Футбол
«Валенсия» может вернуть Унаи Эмери
Эмери работал с «Валенсией» с 2008 по 2012 год и трижды занимал с клубом третье место в Примере.
Чемпионат вчера в 16:53
Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
Футбол
Чемпионат Португалии возобновится 4 июня
Недавно сообщалось, что чемпионат Дании возобновится в конце мая.
Soccer.ru вчера в 17:19
Здоровье
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru вчера в 02:17
Здоровье
В Чечне от коронавируса умер заместитель главврача скорой помощи
Заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи Республики Чечня Рамзан Айдамиров умер после заражения коронавирусом.
РБК вчера в 23:36
Биатлон
Драчев назвал внеочередные выборы главы СБР пиром во время чумы
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал внеочередные выборы президенты организации пиром во время чумы, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:42
Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 15:22
Путешествия
Условия открытия туристического сезона озвучили в Греции
Власти Греции планируют начать туристический сезон уже в июне.
Live24 вчера в 08:25
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Здоровье
Сколько пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
В медцентре в Коммунарке в настоящий момент находятся на лечении 317 человек. 59% из них - в тяжелом состоянии.
MOS.news 01:30
Политика
Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»
Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество
Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России
В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru вчера в 12:54
Общество
WSJ: США разорвали контракт на поставку 10 млн масок за $55 млн
Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) расторгло с американской компанией Panthera Worldwide контракт на поставку 10 млн медицинских респираторных масок N95 на сумму $55,5 млн.
ТАСС вчера в 23:43
Кино
Россияне назвали самый популярный фильм в период самоизоляции
Лидером просмотра в России в период самоизоляции назван фильм «Заражение» режиссёра Стивена Содерберга.
Петербургский дневник вчера в 23:25
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru вчера в 08:40
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс вчера в 06:39
Происшествия
США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ
Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
Авто
Китайцы сделали кроссовер, который сильно похож на Rolls-Royce
Новинку уже успели представить, но в качестве концептуальной модели еще год назад во Франкфурте, что говорит о намерениях китайцев продавать его за границей Поднебесной.
Юга.ру вчера в 17:09
Общество
Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram.
Известия вчера в 13:52
Общество
Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса
Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50