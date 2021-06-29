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Экономика

ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП России до 3,3% в 2021 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз по темпам восстановления российской экономики в 2021 году на 0,3 процентного пункта, до 3,3% против 3% в предыдущей, октябрьской версии прогноза.
Интерфакс
В 2022 году ЕБРР ожидает роста ВВП России на 3%.
Интерфакс
Ожидается, что экономическому росту в текущем году будет способствовать ослабление ограничений, которое поддержит восстановление внутреннего спроса.
РИА Новости
Ослабление ограничений в первом квартале 2021 года подстегнуло рост внутреннего спроса.
РИА Новости

Подробнее о событии

Названо главное условие для роста экономики России

Lenta.ru05:02

ЕБРР улучшил прогноз роста российской экономики

Московский Комсомолец04:29

ЕБРР улучшил на этот год прогноз роста ВВП emerging markets

Финмаркет04:23

Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году

РИА Новости03:47

ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП России до 3,3% в 2021 году

Интерфакс03:40

ЕБРР прогнозирует рост экономик стран, где он реализует программы, на 4,2% в 2021 году

ТАСС04:23

Европейский банк реконструкции и развития спрогнозировал рост экономики РФ

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