Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил свой прогноз по темпам восстановления российской экономики в 2021 году на 0,3 процентного пункта, до 3,3% против 3% в предыдущей, октябрьской версии прогноза.
Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Сергей Бондаренко подозревается в причинении ущерба в размере 1,5 млн рублей компании АО "Газпром газораспределение Ставрополь", которую он также возглавляет.
Honor Finland рассказала о стратегии обновлений прошивки для старых моделей бренда. gsmarena.com Известно, что выпуском новых вариантов прошивок для смартфонов, представленных до 1 апреля 2021 года, до конца их жизненных циклов займётся сама Huawei.