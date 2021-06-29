Huawei обеспечит обновления смартфонам Honor, представленным до 1 апреля

Honor Finland рассказала о стратегии обновлений прошивки для старых моделей бренда. gsmarena.com Известно, что выпуском новых вариантов прошивок для смартфонов, представленных до 1 апреля 2021 года, до конца их жизненных циклов займётся сама Huawei.