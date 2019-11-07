Экономика

REGNUMREGNUMЕБРР выделил «Нафтогазу» €120 млн на покупку газа

«Нафтогазу Украины» выделили на закупку газа в Европе €120 млн. Об этом передает пресс-служба газовой корпорации. В сообщении говорится, что средства на закупку голубого топлива выделяет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
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