Экономика
REGNUMЕБРР выделил «Нафтогазу» €120 млн на покупку газа
«Нафтогазу Украины» выделили на закупку газа в Европе €120 млн. Об этом передает пресс-служба газовой корпорации. В сообщении говорится, что средства на закупку голубого топлива выделяет Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:40, Вашингтон
Общество
Медведев заявил об успешном переходе России на цифровое телевидение
Россия успешно завершила переход с аналогового на цифровое телевещание, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
РИА Новости 04:46
Шоу-бизнес
Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова очень сильно похудела. За последние полгода она скинула 12 килограмм.
ToDay News Ufa вчера в 11:14
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями - комбинированных депозитных продуктов) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде октября 2019 года снизилось до 6,36% годовых с 6,48% во 2-й и 1-й декадах месяца, сообщал ЦБ РФ.
Интерфакс вчера в 09:21
Общество
На Красной площади завершился марш в честь парада 7 ноября
Отряды кавалерии президентского полка ФСО сопровождала знаменитая тачанка. На Красную площадь также выехали 40 боевых машин времен войны.
Российская газета 02:57
Технологии
Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как отмечается, на разработку компьютера будет выделено 24 млрд рублей.
Газета.Ru 05:14
Политика
Кадыров призвал жестко карать за оскорбление чести в интернете
Перевод фрагмента, в котором глава Чечни призывает бороться с клеветниками в сети правоохранительные органы, молодежных активистов, органы власти, привела Русская служба Би-би-си.
REGNUM 01:07
Общество
Средняя зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей
Средняя зарплата школьного учителя в России превысила 40 тысяч рублей. Такие данные за первые девять месяцев 2019 года опубликовал Росстат.
Российская газета 04:56
Финансы
Индекс Московской биржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые в своей истории перевалил за отметку 3 тыс. пунктов, следует из данных торгов.
РБК 06:30
Политика
Киев пообещал найти другие способы блокировки «Северного потока-2»
Против строительства газопровода выступает Украина, которая хочет сохранить транзит российского газа, а также Польша, страны Балтии и США.
Lenta.ru 07:37
Происшествия
Экс-мэр Истры задержан по подозрению в должностных преступлениях
Бывший глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:05
Политика
Глава МИД Венгрии рассказал о потерях Европы от санкций против РФ
Страны Центральной Европы понесли масштабные экономические потери из-за антироссийских санкций.
News.ru 02:24
Политика
Макрон призвал Европу возобновить диалог с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы восстановить диалог с Российской Федерацией.
ПолитРоссия 06:38
Происшествия
Бывший замглавы «Росгеологии» Горринг признался в мошенничестве
Бывший первый замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве.
RT на русском 05:56
Хоккей
«Ак Барс» готовит обмен Ожиганова в СКА на Рукавишникова и Тихонова
"Ак Барс" готовит обмен с питерским СКА, сообщает "Чемпионат".
Реальное время вчера в 10:04
Кино
Джеймс Дин «снимется» в кино спустя 65 лет после смерти
Голливудский актер Джеймс Дин, умерший 65 лет назад, появится в фильме «В поисках Джека».
Известия 06:10
Происшествия
Либертарианец Светов стал свидетелем по делу о развратных действиях
Дело, по которому либертарианца Михаила Светова задержали и допрашивали в СКР, возбуждено по статье 135 УК (развратные действия), сообщил его пресс-секретарь Александр Гуд.
Интерфакс 06:40
Политика
Минобороны поспорило с Поклонской из-за расстрела солдат в Забайкалье
Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что замалчивать и скрывать проблемы российской армии, которые могли привести к трагедии в Забайкалье, где солдат расстрелял восьмерых сослуживцев, недопустим, сообщает «Свободная пресса».
Национальная служба новостей 04:48
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Газета.Ru вчера в 04:16
Политика
Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Гаджеты
«Яндекс» прекратил продажи смартфона «Яндекс.Телефон»
В конце прошлого года Муртазин посвятил смартфону разгромный материал, в котором также рассказал о планах компании по продажам устройства: В "Яндексе" настолько верят в свой продукт, что заказали минимальную партию смартфона, чтобы, видимо, не рисковать.
Ридус 04:51
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Политика
В Кремле отреагировали на сообщения о ремонте ветхого жилья
В Кремле не поднималась тема об оплате ремонта ветхих домов за счет жителей.
Life.ru 07:32
Экономика
Эксперты оценили идею строительства «столицы Арктики»
Ранее глава АНО «Центр городского развития Мурманской области» и советник главы Заполярья Ольга Вовк сообщила, что общая стоимость строительства района Новый Мурманск на западном берегу Кольского залива по проекту губернатора региона Андрея Чибиса составляет примерно 60 млрд рублей.
Взгляд.ру 07:02
Происшествия
Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела
Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова.
Коммерсантъ 05:18
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05