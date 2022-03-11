РИА НовостиЕЦБ: остановка поставок газа из России приведет к перебоям производства в еврозонеОстановки поставок российского топлива могут привести к временным перебоям с производством в еврозоне, сообщается в экономическом прогнозе Европейского центрального банка (ЕЦБ) по еврозоне.RT на русском«Постоянные перебои поставок российского газа могли бы привести к повышению стоимости энергии и перебоям в производстве в зоне евро», — приводит РИА Новости текст документа.RT на русском8 марта стало известно, что Евросоюз не намерен запрещать импорт российских энергоносителей.ИнфоСМИВ связи со значительной неопределенностью ЕЦБ в дополнение к базовому сценарию подготовил ещё два.ПРАЙМЧитать далееСвернутьSolenka.infoSolenka.infoГазета.RuYakutsk.ruRT на русскомИзвестияПодробнее о событииВ ЕЦБ проинформировали о последствиях прекращения поставок газа из РоссииSolenka.infoвчера в 11:28ЕЦБ: остановка поставок газа из России приведет к перебоям производства в еврозонеРИА Новостивчера в 12:55Самое цитируемоеЕЦБ: остановки поставок газа из России приведут к перебоям производства в еврозонеRT на русскомвчера в 13:58ЕЦБ: остановки поставок российского газа приведут к перебоям в производстве, но лишь к временнымПРАЙМвчера в 13:02В ЕЦБ рассказали о последствиях прекращения поставок газа из РоссииГазета.Ruвчера в 11:44Европейский центральный банк: остановка поставок российского газа приведет к перебоям производства в еврозонеИзвестиявчера в 14:12В ЕЦБ рассказали о последствиях прекращения поставок российского газа в ЕвропуBanki Loansвчера в 11:20Показать ещёОценить359Поделиться