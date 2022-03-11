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ЕЦБ: остановка поставок газа из России приведет к перебоям производства в еврозоне

Остановки поставок российского топлива могут привести к временным перебоям с производством в еврозоне, сообщается в экономическом прогнозе Европейского центрального банка (ЕЦБ) по еврозоне.
RT на русском
«Постоянные перебои поставок российского газа могли бы привести к повышению стоимости энергии и перебоям в производстве в зоне евро», — приводит РИА Новости текст документа.
RT на русском
8 марта стало известно, что Евросоюз не намерен запрещать импорт российских энергоносителей.
ИнфоСМИ
В связи со значительной неопределенностью ЕЦБ в дополнение к базовому сценарию подготовил ещё два.
ПРАЙМ

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В ЕЦБ проинформировали о последствиях прекращения поставок газа из России
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