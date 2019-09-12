Финансы
РБКЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку
Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
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По словам Трампа, опубликованным на его странице в соцсети Twitter, ЕЦБ, снизив процентные ставки на 10 базисных пунктов, "старается и преуспевает в девальвации евро по отношению к очень сильному доллару, нанося ущерб экспорту США".Вести.Финанс09:56
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