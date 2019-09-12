с чего всё началось

Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.

Политика Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».

Футбол УЕФА выбрал название для нового еврокубкового турнира Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выбрал название для третьего еврокубкового турнира, старт которого запланирован на сезон-2021/22.

Политика Лавров заявил об окончании войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", об этом он сказал в интервью газете "Труд".

Армия и оружие Российский МИД призвал США пересмотреть подход к контролю вооружений Министр иностранных дел России Серге Лавров в беседе с журналистами газеты "Труд" назвал существующий подход США в сфере контроля над вооружениями угрожающим нынешней архитектуре стратегической стабильности в мире.

Политика Путин в Дагестане выпил обещанную 20 лет назад стопку водки В ходе визита в Дагестан президент России Владимир Путин сдержал данное 20 лет назад обещание выпить стопку после победы над террористическими группировками в республике.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова полностью разделась ради фотосессии Анфиса Чехова опубликовала снимок, на котором полностью обнаженной сидит на лошади.

Экономика Глава Минтруда сообщил о затратах на повышение МРОТ Министр сообщил, что МРОТ возрастет на 7,5% и составит 12130 руб. Его повышение затронет около 3,2 млн. россиян, половина из которых работают в государственных и муниципальных учреждениях.

Авто Skoda назвала сроки появления нового Skoda Rapid в РФ Глава российского подразделения компании Skoda Ян Прохазка рассекретил время появления в РФ нового Skoda Rapid.

Шоу-бизнес Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак Режиссер театра и кино Константин Богомолов похудел на 18 килограммов перед свадьбой с бывшей кандидаткой в президенты России Ксенией Собчак.

Политика Медведев отменил советские акты Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".

Кино В бегах без Импалы: вышел первый кадр 15 сезона «Сверхъестественного» Дженсен Эклс и Джаред Падалеки представили первый кадр заключительного сезона и рассказали изданию Entertainment Weekly, через какие препятствия в этот раз придется пройти братьям Винчестерам.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Общество Медведев предложил узаконить гибкие рабочие графики Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил создать более гибкий трудовой график и внести в законодательство соответствующие изменения.

Политика Мы не одиноки "Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".

Общество В отделениях почты начали собирать биометрические фото и записи голоса Почта Банк начал собирать биометрические данные россиян (изображения лица и записи голоса) для Единой биометрической системы (ЕБС) в отделениях «Почты России».

Кино В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.

Происшествия Никас Сафронов попал в аварию в Барвихе По словам художника, в аварии виноват водитель KIA Rio, который въехал сзади в его машину.

Здоровье Россияне могут не пить «обязательные» 2 литра воды в день Американские исследователи развенчали миф, согласно которому человеку нужно каждый день выпивать не менее двух литров воды.

Происшествия Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.

Политика Захарова прокомментировала слова Пушилина о вхождении ДНР в состав РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина о задаче региона войти в состав России.