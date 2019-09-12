Финансы
РБКЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку
Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Энергетика
«Ъ»: Литва впервые получит крупную партию СПГ из России
Утром 12 сентября танкер Stena Clear Sky, на борту которого находится партия СПГ, перегруженная с проекта "Ямал СПГ", покинул терминал Монтуар (Франция) и направился в Клайпеду, уточняется в сообщении.
ТАСС 02:49
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Международную миротворческую миссию вводить на линию разграничения в Донбассе не стоит, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе открытия саммита YES-2019.
Московский Комсомолец 03:24
Политика
В Госдуме оценили решение суда ЕС по трубопроводу OPAL
Решение Европейского суда, обязывающее «Газпром» ограничить поставки топлива по газопроводу OPAL (одна из двух сухопутных веток российско-германского трубопровода «Северный поток» с мощностью 36,5 млрд куб. м в год) до 50%, противоречит целям и задачам Евросоюза в области энергообеспечения.
Известия вчера в 18:55
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фотографию в свадебном платье
Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в свадебном платье.
РБК 04:22
Армия и оружие
В России создан 3D-радар нового типа
Военное обозрение вчера в 12:27
Политика
Артамонов вступил в должность главы Липецкой области
Артамонов зачитал текст присяги, в которой говорилось, что он будет верно служить населению области, добросовестно выполнять высокие обязанности главы администрации региона, соблюдать Конституцию и законы РФ.
Интерфакс - Россия 03:51
Происшествия
Омская школьница пожаловалась в полицию на секс по обоюдному согласию
Девятиклассница рассказала правоохранителям, что в 4 утра в пристройке дома у нее был секс по обоюдному согласию, сообщает портал Om1.ru.
Взгляд.ру 03:46
Фигурное катание
Медведева стала второй на турнире в Канаде после короткой программы
Фигуристка Евгения Медведева получила 75,14 балла за короткую программу на турнире Autumn Classic International.
РБК 02:35
Политика
Франция предложила создать государственную цифровую валюту в ЕС
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил создать собственную государственную цифровую волюту в Евросоюзе.
Газета.Ru 04:25
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Космос
Второй межзвездный объект приближается к Солнечной системе
Первым межзвездным гостем в Солнечной системе стал таинственный сигарообразный Оумуамуа, который пролетал через нашу систему в 2017.
Хайтек+ вчера в 07:12
Общество
Скворцова заявила о скорой регистрации препарата «Фризиум» в России
Фармацевтическая компания «Санофи», которая производит лекарственное средство «Фризиум», подаст заявление на регистрацию этого препарата в России в течение месяца, заявила 13 сентября министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
REGNUM 04:24
Происшествия
Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри
Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Политика
США вернут России исторические документы, похищенные в 1990-е годы
Соединенные Штаты Америки готовятся передать Российской Федерации 16 документов, имеющих историческую ценность.
ПолитРоссия 03:52
Гаджеты
Роскачество протестировало 23 новых смартфона
Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
РБК 03:57
Политика
Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне по всей стране прошли массовые обыски у сторонников и активистов сети так называемых штабов Навального.
REGNUM 04:32
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Известия 00:56
Единоборства
Путин похвалил Нурмагомедова за победу над Порье
Президент России Владимир Путин перед отъездом из Дагестана встретился в аэропорту Махачкалы с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и похвалил его за победу над американцем Дастином Порье.
News.ru вчера в 11:00
Экономика
Силуанов пообещал сокращать количество чиновников
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал сокращать количество чиновников.
ТАСС 04:01
Здоровье
Власти США намерены ограничить продажу вейпов
Американский министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар сообщил, что власти США хотят в значительной степени ограничить в стране продажу электронных сигарет с ароматическими добавками – вейпов.
Экономика сегодня вчера в 04:42
Шоу-бизнес
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Дочь «прекрасной няни», 23-летняя красавица Анна Заворотнюк-Стрюкова определилась с профессией.
Комсомольская правда вчера в 12:55
Общество
В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли
Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК 04:29
Спорт
Юную пловчиху дисквалифицировали за слишком открытый купальник
Американская пловчиха Брекинн Уиллис была лишена победы в соревнованиях из-за слишком оголенных ягодиц, сообщает The Sun.
Газета.Ru 03:34
Культура
Принц Карим Ага Хан IV посетил Казань
Сегодня же, в четверг, выйдет в обращение марка, посвящённая архитектурной премии Ага Хана с изображением Казанского Кремля.
ИА DixiNews // Новости Казани вчера в 07:04
Политика
Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа
Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM 04:26
Армия и оружие
Военный прокурор хочет заново расследовать причины Иловайской трагедии
Военный прокурор Виктор Чумак заявил, что военная прокуратура проведет тщательное расследование причин, которые привели к Иловайскому котлу в Донбассе летом 2014 года.
Украина.ру 01:13
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
Газета.Ru 03:27
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Российская газета вчера в 02:55