Финансы

РБКРБКЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку

Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
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Второй межзвездный объект приближается к Солнечной системе

Первым межзвездным гостем в Солнечной системе стал таинственный сигарообразный Оумуамуа, который пролетал через нашу систему в 2017.
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Навальный улетел за границу на фоне обысков в его региональных штабах

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Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов пообещал сокращать количество чиновников.
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Дочь «прекрасной няни», 23-летняя красавица Анна Заворотнюк-Стрюкова определилась с профессией.
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Принц Карим Ага Хан IV посетил Казань

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Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
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Военный прокурор хочет заново расследовать причины Иловайской трагедии

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В США вручили Шнобелевские премии

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