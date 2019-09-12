Финансы
РБКЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку
Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
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с чего всё началось
Сразу после объявления о решении ЕЦБ курс евро снизился на 0,4% до $1,1. «[ЕЦБ] пытается ослабить евро по отношению к очень сильному доллару, нанося вред американским экспортерам, и преуспевает в том», – написал в Twitter президент США Дональд Трамп.Ведомости12:17
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:03, Вашингтон
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