Финансы
РБКЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку
Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По словам Трампа, опубликованным на его странице в соцсети Twitter, ЕЦБ, снизив процентные ставки на 10 базисных пунктов, "старается и преуспевает в девальвации евро по отношению к очень сильному доллару, нанося ущерб экспорту США".Вести.Финанс09:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:54, Вашингтон
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Единоборства
Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым
Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:51
Политика
Twitter заблокировал аккаунты Рауля Кастро и Компартии Кубы
Социальная сеть Twitter заблокировала учетные записи Коммунистической партии Кубы, бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и его дочери Мариэлы.
Коммерсантъ 19:29
Политика
Неизвестный проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне
Неизвестный проник на территорию торгового представительства РФ в Лондоне.
Политическая Экспертиза 13:06
Политика
Мы не одиноки
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета 17:00
Происшествия
Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов
Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Футбол
Нижний Новгород ждет главный спортивный форум страны
Восьмой форум «Россия — спортивная держава» пройдет с 9 по 10 октября Владимир Путин: «Мы намерены создать одну из лучших систем противостояния допингу» Меньше месяца осталось до открытия традиционного форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году пройдет уже в восьмой раз, но впервые — в Нижнем Новгороде.
Спорт-Экспресс 14:00
Кино
Фильм о Юлии Началовой начнут снимать в конце сентября
Национальная служба новостей 16:16
Общество
В правительстве заявили, что не могут отменить восьмичасовой рабочий день
В среду в эфире программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что поручил отменить нормативные документы советских времен.
РИА Новости 17:15
Авто
Новый Land Rover Defender лишился рамы и мостов
Автомобиль получил платформу D7x, которая представляет собой доработанную (95% новых деталей) платформу от модели Ladn Rover Discovery.
Популярная механика 10 сентября в 07:06
Происшествия
Во Франции саудовскую принцессу осудили за насилие над сантехником
Сестру саудовского наследного принца Мохаммеда бен Салмана Хассу бин Салман приговорили к десяти месяцам тюрьмы условно за применение ее персоналом насилия в отношении сантехника, сообщает газета Figaro.
РИА Новости 09:14
Футбол
Зинченко догнал Марио Фернандеса по трансферной стоимости
Сегодня авторитетный портал Transfermarkt повысил стоимость игрока Манчестер Сити в полтора раза с 20 до 30 миллионов евро.
Советский спорт 11:52
Политика
Верховный суд США разрешил властям ограничивать предоставление убежища
Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа ограничивать предоставление убежища иностранцам на всей территории страны, передает агентство Associated Press.
РБК вчера в 18:55
Политика
Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", об этом он сказал в интервью газете "Труд".
РИА Новости 18:49
Технологии
Россиян предупредили о сложностях с доступом к интернет-страницам
По расчетам аналитиков, неудобства с доступом к порталам могут испытать миллионы россиян.
Известия 18:22
Космос
Крымский астроном открыл первую в истории межзвездную комету
Диаметр небесного тела составляет примерно 20 км, оно движется со скоростью около 30 км / с. Как считают ученые, ближе всего к Солнцу комета подойдет в декабре и, если внезапно не распадется, наблюдать с Земли ее можно будет в течение года.
Портал Поиск 08:52
Политика
Захарова обвинила Болтона во вранье на тему разногласий с Трампом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пытался обвинить Россию в распространении дезинформации, но сам скрывал от общественности свои разногласия с американским лидером.
РЕН ТВ вчера в 08:04
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Происшествия
У берегов Приморья задержали 250 рыбаков из КНДР за браконьерство
Пограничники задержали 250 рыбаков у берегов Приморского края за незаконный промысел кальмара.
Life.ru вчера в 19:26
Футбол
Глеб рассказал, как хотел «втащить» Гвардиоле
Бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал о периоде, когда выступал за каталонский клуб, конфликтуя с тренером Пепом Гвардиолой.
Нева Спорт 13:11
Футбол
Массимо Каррера хотел привести в «Спартак» Тотти
Вести.Ru 16:16
Политика
Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным
На переговорах по реализации минских соглашений Украина будет защищать «каждую каплю» своих интересов.
РБК 13:04
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Политика
Фигурант дела MH17 Цемах вернулся в ДНР после обмена России и Украины
Подозреваемый по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), рассказала его дочь Мария «Интерфаксу».
Коммерсантъ 15:36
Футбол
Анчелотти раскритиковал власти из-за ремонта на стадионе «Сан-Паоло»
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти раскритиковал муниципальные власти, которые взялись за ремонт раздевалок на домашнем стадионе "Сан-Паоло", однако не успели сделать это вовремя.
Soccer.ru 02:29
Здоровье
В Приамурье возместят пострадавшим фермерам ущерб от АЧС
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил в короткие сроки выработать стратегию по оказанию помощи владельцам свиней, которые погибли из-за эпидемии африканской чумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:09
Гаджеты
Характеристики флагмана Huawei Mate 30 Pro раскрыты до дебюта
Все характеристики Huawei Mate 30 Pro слил в Сеть до анонса инсайдер @Rodent950, опубликовавший данные в социальной сети.
Astera вчера в 10:27
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Кино
Disney снимет сериал-приквел о Дарте Вейдере
Disney снимет сериал-приквел о Дарте Вейдере для своего стрим-сервиса.
Культуромания вчера в 05:50