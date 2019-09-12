Финансы
РБКЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку
Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 22:39, Вашингтон
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Лавров заявил об окончании войны в Сирии
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Аргументы недели 07:58
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Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
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Немецкий таблоид рассказал о проклятом советском наследии
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Газета.Ru 22:13
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
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Астронавты на Международной космической станции (МКС) выполнят пять выходов в открытый космос в сентябре-октябре, первоначальный график предусматривал два-три выхода, сообщили РИА Новости в НАСА.
РИА Новости 20:07
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18 лет назад, 11 сентября 2001 года в США был совершен самый крупный и один из самых известных в истории человечества террористических актов.
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Sunmag.me 10:20
Экономика
Минтруд установил минимальный размер оплаты труда на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2020 году превысит 12 тысяч рублей.
URA.Ru вчера в 22:23
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Известия вчера в 06:28
Экономика
Силуанов назвал отличие новой системы пенсионных накоплений от ИПК
Разработанная Минфином система добровольных пенсионных накоплений не предполагает автоматического включения граждан в нее, заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов на Московском финансовом форуме.
Коммерсантъ 17:59
Наука
Затерянный континент Великая Адриа обнаружен под Европой
ГЛАС.RU вчера в 09:22
Авто
Картер коробки передач доработал АвтоВАЗ
"В письме №99-19 «О дополнительной информации» от 05.19.19 говорится, что в конструкцию КПП вводятся дополнительные ребра жесткости в районе маслосливного отверстия, что исключит течь масла по привалочным плоскостям корпусов коробок передач" - сообщает портал avtonovostidnya.ru.
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Вид нового iPhone 11 способен вызвать трипофобию
Новые смартфоны iPhone 11 с тройной камерой вызвали критику с неожиданной стороны - утверждается, что они способны вызвать приступы трипофобии.
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Сноуден назвал условие для своего возвращения в США
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.
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Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Наука
Электрический угорь оказался тремя разными видами рыб
Электрический угорь оказался тремя разными видами рыб, выяснили американские ученые.
Ugpressa.ru вчера в 08:39
Политика
Медведев отменил советские акты
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Британские инженеры разработали парящего над водой робота
Инженеры из лондонского Имперского колледжа изобрели робота, который перемещается по принципу летучей рыбы.
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Экономика
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Новые Известия 01:30
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Путин встретился с Нурмагомедовым и оценил удушение Порье
Президент России Владимир Путин встретился с бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым в аэропорту Махачкалы.
Lenta.ru 11:03
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Джеки Чан отменил визит в Россию
Life.ru 10 сентября в 10:34