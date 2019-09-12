Финансы
РБКЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку
Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 02:10, Вашингтон
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Армия и оружие
NYT: США собираются отправить в Сирию 150 военных
Министерство обороны США намерено отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
RT на русском 01:12
Армия и оружие
Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения
ТАСС вчера в 04:00
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Общество
ФНС сообщила о блокировке счетов Киркорова
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова.
Известия 00:56
Политика
Путин встретится с Нетаньяху в Сочи
Президент России Владимир Путин в четверг в Сочи проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
ТАСС 11 сентября в 17:02
Политика
В Госдуме прокомментировали заявление главы ДНР о присоединении к РФ
Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал заявление главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Дениса Пушилина о присоединении ДНР к России, сообщает ФАН.
Газета.Ru вчера в 12:13
Политика
Мы не одиноки
"Приверженность универсально признанным международно-правовым принципам - один из столпов внешней политики России", - пояснил министр, подчеркнув "здесь мы не одиноки и аналогичной философии придерживается абсолютное большинство государств".
Российская газета вчера в 17:00
Происшествия
Фура снесла пешеходный мост в Подмосковье
Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста.
Вести.Ru 01:56
Гаджеты
Российский бренд BQ выпустил бюджетную линейку телевизоров
Российский бренд BQ вышел на рынок телевизоров, выпустив бюджетную линейку таких устройств.
Актуальные Новости вчера в 14:52
Общество
ФСБ хочет заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram
Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH (владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org) и SCRYPTmail LLC (управляет почтовым сервисом Scryptmail.com) предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ).
Коммерсантъ вчера в 23:55
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия 11 сентября в 19:55
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru вчера в 11:20
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
Следственный комитет России завел дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями россиян, ущерб от которого может составить миллиарды рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
BFM.ru вчера в 20:56
Культура
Дудь на премии GQ призвал не молчать о политических проблемах в России
BFM.ru 11 сентября в 03:17
Наука
В Арктике открыли новый остров и пролив
Участники Комплексной экспедиции Северного флота обнаружили новый остров в архипелаге Земля Франца-Иосифа.
НИА - Заполярье вчера в 06:31
Гаджеты
Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru вчера в 10:25
Политика
Олег Сенцов сжег свою тюремную робу
Znak.com вчера в 20:23
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила свою мать. Трагедия произошла в Брестской области.
Вести.Ru вчера в 15:18
Экономика
В Минфине спрогнозировали снижение тарифов после реформы ОСАГО
Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости вчера в 22:35
Экономика
Минтруд установил новый размер МРОТ на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году вырастет до 12130 рублей.
Росбалт 11 сентября в 22:59
Происшествия
Чиновников наказали за бегство сотрудника администрации президента Олега Смоленкова
Чиновников наказали за бегство сотрудника администрации президента Олега Смоленкова, утверждает источник агентства Интерфакс.
Эхо Москвы 01:45
Шоу-бизнес
Роза Сябитова назвала Собчак никудышной женой и матерью
Народные новости 00:40
Политика
Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Финансы
Какой будет пенсия в 2022 году, сказали в Пенсионном фонде
В 2022 году пенсии повысятся еще на 5,9 процента.
Deita.ru вчера в 21:27
Экономика
«Ромир» сообщил о росте повседневных расходов россиян в августе на 11%
Согласно исследованию холдинга «Ромир», на которое ссылается «РИА Новости», повседневные траты россиян в августе выросли на 11% по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости 11 сентября в 12:39
Общество
В России недолив топлива выявлен на каждой пятой АЗС
Росстандарт выявил недолив топлива на 19% автозаправочных станций в России, сообщают 13 сентября «Известия».
REGNUM 01:15
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Космос
NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС
Астронавты NASA на Международной космической станции (МКС) выйдут в открытый космос пять раз в сентябре-октябре, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на космическое агентство.
Коммерсантъ 00:57