с чего всё началось

Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.

Политика Муниципального депутата жестко задержали в ИКМО «Озеро Долгое» Полиция задержала в ИКМО «Озеро Долгое» муниципального депутата МО «Автово», представителя партии «Справедливая Россия» Илью Шмакова, сообщает ЗАКС.Ру.

Политика Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий этап обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой находится на стадии подготовки.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

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Происшествия На петербургских полицейских начали охоту иностранные службы Стало известно, что иностранные службы начали охоту на сотрудников полиции Северной столицы.

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