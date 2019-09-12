Финансы

РБКРБКЕЦБ перезапустил программу количественного смягчения и снизил ставку

Новое смягчение На предыдущем заседании в июле европейский регулятор предупредил рынок о возможном снижении ставок и пообещал изучить варианты смягчения политики, в том числе возобновление скупки активов — одной из составляющих политики количественного смягчения.
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